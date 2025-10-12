Exklusives Angebot: Telekom macht Glasfaser-Internet günstiger

Eigentlich hatte die Telekom die Preise für DSL und Glasfaser gerade erst erhöht, da taucht ein Angebot auf, mit dem der Anschluss günstiger wird, als er jemals war. Du sparst dauerhaft 5 Euro monatlich. Und einmalig bis zu 269,95 Euro!
Telekom Logo auf Würfel auf einem Tisch, der draußen steht
Telekom: Rabatt für schnelles InternetBildquelle: Thorsten Neuhetzki / inside digital
  • Teilen

Gerade einmal 40,95 Euro monatlich kostet der günstigste Glasfaser-Tarif im Rahmen eines exklusiven Angebotes der Telekom. Dafür bekommst du 150 Mbit/s im Downstream und 75 Mbit/s im Upstream. Das ist nicht nur schneller als ein normaler DSL-Anschluss, es ist auch noch günstiger. Zum Vergleich: Für VDSL 50 zahlst du nach der aktuellen Preiserhöhung monatlich 43,95 Euro.

Bis zu 269,95 Euro Ersparnis

Doch damit nicht genug: Die ersten drei Monate kostet dich der Anschluss nur 19,95 Euro, und im Rahmen der Aktion bekommst du auch noch bis zu 200 Euro einmalige Gutschrift. Außerdem fallen keine Anschlusskosten an, die üblicherweise bei 69,95 Euro liegen. Du sparst hier also auch noch einmal bis zu 269,95 Euro.

Sollten dir 150 Mbit/s nicht ausreichen, gilt die Aktion auch für die schnelleren Leitungen. Dann steigt allerdings die Grundgebühr nach den ersten drei Monaten Vertragslaufzeit entsprechend an.

  • 150/75 Mbit/s dauerhaft für 40,95 Euro statt 45,95 Euro monatlich
  • 300/150 Mbit/s dauerhaft für 45,95 Euro statt 50,95 Euro monatlich
  • 600/300 Mbit/s dauerhaft für 55,95 Euro statt 60,95 Euro monatlich
  • 1000/500 Mbit/s dauerhaft für 65,95 Euro statt 70,95 Euro monatlich

Weiterer Bonus: Auf Wunsch bekommst du auch für das TV-Produkt MagentaTV 5 Euro Rabatt. So kostet dich der Einsteigertarif MagentaTV Smart mit 160 TV-Sendern und RTL+ dann nur 5 Euro monatlich extra. Dieser Preis gilt allerdings nur in den ersten zwei Jahren – dafür hast du aber im kommenden Jahr alle Spiele der Fußball-WM 2026 in UHD inklusive.

Alle Vorteile im Überblick

  • Highspeed-Glasfaser günstiger als DSL
  • Anschlusskosten 69,95 Euro entfallen
  • bis zu 200 Euro Einmalgutschrift
  • monatlich 5 Euro Rabatt (dauerhaft)
  • Festnetz- oder komplette Deutschland-Flatrate enthalten (je nach Tarif)
  • Bestes Telekom-Netz
  • Auf Wunsch: MagentaTV für 5 Euro monatlich (max 24 Monate)
  • Jetzt profitieren

Einziger Wermutstropfen: Die Aktion gilt nicht bundesweit, sondern nur an von der Telekom ausgewählten Adressen. Diese allerdings wurden gerade stark ausgeweitet, wie unsere Tests ergeben haben. Ob deine Adresse dabei ist, siehst du nach der Verfügbarkeitsprüfung mit deiner Anschrift. Die Telekom blendet dann automatisch die günstigeren Preise ein. Wichtig: Im ersten Schritt, vor der Verfügbarkeitsprüfung, siehst du noch die normalen Listenpreise. Die Aktion gilt bis 30. Januar 2026.

Jetzt buchen & sparen

