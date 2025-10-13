Bis zu 60 Prozent günstiger: Bosch, Sonos und mehr im Abverkauf

Wer seine Heizung oder Beleuchtung smart machen möchte, für mehr Sicherheit im Haus sorgen will oder beim Fernsehen und Musikhören einen starken Klang haben braucht, sollte diesen Ausverkauf bei tink nicht verpassen. Hier sind nämlich beliebte Marken teils stark reduziert.
Bis zu 60 Prozent günstiger: Bosch, Sonos, Ecoflow und mehr im Herbst-Abverkauf
Im tink Onlineshop laufen aktuell die Energiespartage. Hier ist einiges rund um Heizkörperthermostate, Fußbodenheizung, Rollladensteuerung, Beleuchtung und Co. im Angebot. Kurzum: alles, womit sich Energie sparen lässt. Aber auch aus dem Entertainmentbereich sind etwa Smart Speaker günstig zu finden. Wir schauen uns die spannendsten Angebote der Aktion genauer an, die nur noch bis zum 20. Oktober läuft.

Sechs Heizkörper smart machen – schon für unter 150 Euro möglich

Beim Energiesparen können smarte Heizkörperthermostate besonders praktisch sein, denn mit deren Hilfe lässt sich deutlich effizienter heizen und weniger Energie verschwenden – egal, ob du nicht zu Hause bist oder eigentlich unter einer warmen Decke liegst. Bei tink gibt es verschiedene Sets im Angebot, um deine Heizkörper smart zu steuern. Ein Starter-Set von Bosch samt Zentrale und sechs Heizkörperthermostaten bekommst du derzeit rund 42 Prozent günstiger und zahlst nur noch 349,95 Euro. Wenn du weniger Heizkörper hast oder nicht alle mit smarten Thermostaten ausstatten möchtest, kannst du auch entsprechend kleinere Starter-Sets wählen. Mit drei Thermostaten zahlst du etwa 204,95 Euro.

Bosch Smart Home Starterset mit 6 Thermostaten
Bosch Smart Home Starterset mit 6 Thermostaten

Noch günstiger kannst du deine Heizkörper mit einem 6er-Set von Homematic IP smart machen. Das kostet nur 144,95 Euro und muss nicht zwingend mit einer Zentrale verbunden werden. Die Thermostate können auch zusammen mit einem Wandthermostat oder Tür- und Fensterkontakten arbeiten. Für mehr Funktionen und die Steuerung per App ist allerdings ein Homematic IP Access Point nötig, der 49,95 Euro zusätzlich kostet. Insgesamt kommst du damit dennoch deutlich günstiger weg, als mit dem Bosch-Set.

Smarte Beleuchtung ist nicht nur komfortabel, sie kann auch für mehr Sicherheit und Atmosphäre sorgen

Auch mit smarter Beleuchtung lässt sich Energie sparen. So können deine Lampen automatisch zu einer bestimmten Zeit ausgehen oder du kannst sie von unterwegs per App ausschalten, falls du es einmal vergessen hast. Am Abend oder bei der nächsten Party kannst du außerdem mit bunter Beleuchtung für die passende Stimmung sorgen. Ein Vierer-Set der tink basics White & Color E27 Bulbs bekommst du aktuell ganze 60 Prozent günstiger und zahlst nur 32,99 Euro.

tink Basics White & Color E27 Bulb - 4er-Set im Angebot
tink Basics White & Color E27 Bulb – 4er-Set im Angebot

Die smarten Glühbirnen kannst du einfach in eine E27-Fassung schrauben, sie mit deiner Smart-Home-Zentrale verbinden und anschließend dank Matter-Support über Google Home, Amazon Alexa, Apple Home und Co. steuern. Sie lassen sich dimmen, in zehntausenden Weißtönen einstellen und sie können in 16 Millionen Farben leuchten – für die passende Atmosphäre. Wenn du unterwegs bist, kannst du sogar deine Anwesenheit simulieren, damit potenzielle Einbrecher denken, du wärst zu Hause. So sorgst du gleichzeitig für mehr Sicherheit in der dunklen Jahreszeit.

Haustür öffnen ohne einen Schlüssel – auch aus der Ferne

Apropos Sicherheit: Mit einem smarten Türschloss wie dem Nuki Smart Lock Pro (5. Gen) kannst du ebenfalls für mehr Schutz sorgen. Damit vergisst du nie wieder, die Tür abzuschließen, und kannst von unterwegs überprüfen, ob wirklich niemand Zugang zu deinem Haus hat. Außerdem lässt sich deine Haustür damit viel komfortabler öffnen: Bei Bedarf erkennt das Schloss dein Smartphone und öffnet automatisch, sobald du davorstehst. Hast du also die Hände voll, musst du nicht erst nach dem Schlüsselbund kramen, sondern kannst direkt eintreten. Zusätzlich kannst du Gäste aus der Ferne in dein Haus lassen oder über das mitgelieferte Nuki Keypad 2.0 Zahlencodes an Besucher vergeben. Statt 428 Euro zahlst du jetzt nur noch 349 Euro für das Set.

Bei den tink Energiespartagen lassen sich aber auch noch viele weitere spannende Schnäppchen finden:

