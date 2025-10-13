Im Angebot bei MediaMarkt ist die Marshall Emberton II Bluetooth-Box – und zwar dank 50 Prozent Rabatt für nur noch 87,99 Euro. Der Lautsprecher ist zwar bereits einige Jahre auf dem Markt – wir testeten ihn etwa zum Release 2022 – doch auch jetzt im Jahr 2025 ist er immer noch eine hervorragende Wahl. Insbesondere zum aktuellen MediaMarkt-Preis.

Der Marshall Emberton II: Klein, aber oho

Mit Abmessungen von 160 mm x 76 mm x 68 mm ist die Bluetooth-Box ein eher kompakteres Modell. Trotz der Größe musst du aber nichts an Soundqualität einbüßen. Verbaut sind hier zwei Stereolautsprecher mit einem Frequenzgang von 60 bis zu 20.000 Hz. Das Gerät ist außerdem wasserfest und so ziemlich robust. Wir haben den Emberton II bereits ausgiebig getestet und er hat sich 84 von 100 Punkten verdient. Den ausführlichen Testbericht liest du hier.

So sieht er aus

Positiv aufgefallen ist uns vor allem der satte Sound und der Akku, der im Test weit über 20 Stunden am Stück gehalten hat. Marshall selbst gibt an, dass der Akku bis zu 30 Stunden schafft. Das macht den Bluetooth-Lautsprecher zu einem perfekten Begleiter auf Wochenendausflügen oder Festivals. Obendrein kannst du den Emberton II mit weiteren Lautsprechern verbinden und bei der nächsten Party noch lauter aufdrehen.

Ein Kritikpunkt ist, dass der Sound bei hohen Pegeln stark nachlässt. Über eine App kannst du aber verschiedene Klangmodi für jede Musikrichtung einstellen. Obendrein ist uns der ursprünglich sehr hohe Preis im Test negativ aufgefallen, doch dieses Problem hat MediaMarkt jetzt aus dem Weg geräumt.

Jetzt zum halben Preis bei MediaMarkt

Normalerweise hängt am Marshall Emberton II bei MediaMarkt ein Preisschild von 179 Euro. Im Preisvergleich wird jedoch deutlich: Dieser UVP wurde schon lange nicht mehr erreicht. Der aktuelle Angebotspreis von nur 87,99 Euro ist aber dennoch ein echtes Schnäppchen, bei dem dank der Gratis-Lieferung von MediaMarkt kein anderer Händler aktuell mithalten kann. Wer einen hochwertigen Lautsprecher zum verhältnismäßig kleinen Preis sucht, macht hier also garantiert keinen Fehlkauf.

