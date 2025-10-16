Wir spannen dich nicht weiter auf die Folter: Für nur 19,99 Euro im Monat kannst du dir in der MediaMarkt-Tarifwelt das Google Pixel 10 inklusive Vodafone-Tarif sichern. Dabei überzeugt das Angebot nicht nur mit einer geringen monatlichen Rechnung. Die Einmalzahlung fällt – unter einer Bedingung – mit nur einem Euro sogar noch schmäler aus. Hier kommen die Details.

Google Pixel 10 zum Sparpreis sichern

Die Kosten des Tarifs bestehen aus dem monatlichen Grundpreis von 19,99 Euro. Dafür sicherst du dir 20 GB im 5G-Netz von Vodafone. Eine SMS- sowie Allnet-Flat und EU-Roaming sind in der Gebühr bereits enthalten. Ein Anschlusspreis von 39,99 Euro sowie 5,95 Euro Versand kommen noch dazu. Wechselst du von einem anderen Anbieter ins Vodafone-Netz, kassierst du einen 50 Euro Wechselbonus, sodass du dir die Einmalkosten direkt wieder reinholen kannst. Dafür einfach eine SMS mit „Bonus“ an die 22234 senden.

Für das Pixel 10 verlangt MediaMarkt eine Einmalzahlung von 151 Euro. Und hier kommt der Deal-Charakter mit ins Spiel: Sendest du dein altes Smartphone ein, kassierst du 150 Euro Sofortbonus als Dankeschön. Damit sinkt die Einmalzahlung auf nur einen müden Euro. Zusätzlich zu dem Bonus bekommst du noch den Restwert deines Smartphones, der je nach Zustand und Modell natürlich unterschiedlich hoch ausfällt, aber das Sparpotenzial nur noch weiter verstärkt. Wie gut das Angebot dadurch wird, rechnen wir jetzt mal durch.

Den Tarif gibt’s mit und ohne Ankaufsbonus – lohnenswert sind beide Angebote (*Affiliate Link)

Über die Laufzeit von 24 Monaten hinweg zahlst du 676,70 Euro. Ziehen wir davon den Sofortbonus (150 Euro) und Wechselbonus (50 Euro) ab, landen wir bei 476,70 Euro. Wer sein altes Handy nicht verkaufen möchte, muss mit 151 Euro Einmalzahlung rechnen, was mit Blick auf die Einzelkosten des Smartphones immer noch ein richtig guter Preis ist.

Nochmal zum Verständnis: Holst du das Maximum aus dem Deal heraus, zahlst du unterm Strich einfach 210 Euro weniger(!) als wenn du das Pixel 10 jetzt solo und ohne Vertrag (günstigster Preis 689 Euro) kaufen würdest.

Das Smartphone im Detail

Das Pixel 10 bietet dir ein 6,3 Zoll großes OLED-Display mit bis zu 120 Hz Bildwiederholrate. Dank der Spitzenhelligkeit von rund 3000 Nits bleiben all deine Inhalte auch in grellem Sonnenlicht klar erkennbar. Angetrieben wirst es vom Tensor G5 Chip, zusammen mit 12 GB RAM und 128 GB Speicherplatz – genug Power also für deinen Alltag und Apps.

Google Pixel 10 Datenblatt Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Google Tensor G5 Arbeitsspeicher 12 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Wasser- und Staubdicht Untertauchen Farbe Blau

Grün Marktstart August 2025 Gewicht 204 g

Weiterhin liefert es eine klassische Triple-Kamera auf der Rückseite: 48 MP Hauptsensor, Ultraweitwinkel und ein Teleobjektiv. Selfies schießt du mit der 10,5 MP Frontkamera. Außerdem ist das Pixel 10 robust: IP68–Schutz gegen Wasser und Staub, sauberes Design mit Metallrahmen und vier Farbvarianten – und mit Android inklusive Updateversprechen über sieben Jahre bist du auch softwareseitig bestens versorgt.

