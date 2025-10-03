Mehr Bild fürs Geld: Samsung-Fernseher bei Netto zum halben Preis

Ob für Serienabende, die nächste Sportübertragung oder einfach, um das Wohnzimmer ein Stück moderner zu machen: Ein neuer Fernseher steht bei vielen ganz oben auf der Wunschliste. Discounter wie Netto überraschen dabei immer wieder mit Angeboten, die deutlich günstiger sind als im Fachhandel.

Und so sieht es auch bei dem Samsung U8079 aus, denn mit einer Bilddiagonale von 58 Zoll kostet der Fernseher aktuell nur 399,99 Euro. Versandkosten fallen keine an und obendrauf bekommst du sogar noch einen 10-Euro-Gutschein für den nächsten Einkauf in der Filiale. Das Spannende ist, das größere 58-Zoll-Modell ist gerade günstiger als die kleinere Variante mit 55 Zoll, ein seltener Deal.

Das kann der Samsung-Fernseher bei Netto

Der Samsung U8079 gehört zur Crystal-UHD-Reihe. Das bedeutet: Du bekommst gestochen scharfe Bilder in 4K-Auflösung, die sich perfekt für Serien, Filme oder Sportübertragungen eignen. Über Streaming-Apps wie Netflix oder Disney+ hast du deine Lieblingsinhalte direkt griffbereit, ganz ohne zusätzliche Geräte. Außerdem kannst du über die HDMI-Anschlüsse problemlos deine Konsole, einen DVD-Player oder einen Receiver anschließen.

Natürlich darfst du für diesen Preis keinen High-End-Fernseher erwarten. Gerade für Gamer oder absolute Bild-Perfektionisten gibt es bessere Modelle. Aber für gemütliche Fernsehabende im Alltag ist die Ausstattung mehr als solide. Auch eine Soundbar lässt sich dank eARC ohne Probleme anschließen, falls dir die eingebauten Lautsprecher nicht ausreichen.

So lockt der Deal

Der Fernseher kostet normalerweise 849 Euro, sodass du mit dem aktuellen Angebot mehr als 50 Prozent sparst. Dazu gibt es kostenlosen Versand und einen Filialgutschein. Beides Extras, die den Deal noch attraktiver machen. Besonders bemerkenswert ist auch der Preisvergleich: Während die 55-Zoll-Version bei MediaMarkt derzeit 479 Euro kostet, bekommst du bei Netto die 58-Zoll-Variante schon für 399,99 Euro. Mehr Bild für weniger Geld geht also kaum.

Wenn du gerade nach einem neuen Fernseher suchst, aber nicht das ganz große Budget ausgeben willst, ist das Angebot bei Netto einen Blick wert. Der Samsung U8079 ist kein Luxusgerät und gilt eher als Einsteigergerät, liefert dir aber ein ordentliches Bild. Noch dazu verfügt er über alle wichtigen Streaming-Apps und eine Größe, die in den meisten Wohnzimmern richtig gut wirkt. Für knapp 400 Euro ist das ein sehr starkes Preis-Leistungs-Verhältnis.

