Fast 1.000 Euro günstiger in nur 4 Monaten: Amazon verkauft LG OLED-TV zum Hammerpreis

Die OLED-Technologie sorgt nicht nur für starke Kontraste, sondern auch für ein tiefes Schwarz. Dadurch wirken Filme, Serien und andere Inhalte besonders lebendig. Am Prime Day kannst du dir nun ein Modell von LG aus dem Jahr 2025 als eingeloggter Prime-Kunde für nur 745 Euro kaufen – ein wirklich starker Preis, den aktuell kein anderer Händler unterbietet. Tipp: Wenn du keine Prime-Mitgliedschaft hast, kannst du ein kostenloses Probeabo abschließen und so trotzdem vom günstigen Preis profitieren.

Hier überzeugt der LG OLED-TV und so gut ist der Preis

Bei dem Deal handelt es sich um den LG OLED-TV mit einer Bildschirmdiagonale von 48 Zoll (121 cm). Diese Größe eignet sich ideal für kleinere Wohnzimmer oder das Schlafzimmer. Zum Schluss zeigen wir dir außerdem eine größere OLED-Alternative für unter 700 Euro.

Der LG OLED-TV bietet neben brillantem Schwarz eine gestochen scharfe 4K-Auflösung und eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Das sorgt dafür, dass schnelle Bewegungen – etwa bei Actionfilmen, Gaming oder Fußballspielen – besonders flüssig dargestellt werden. Darüber hinaus punktet das Modell mit verschiedenen KI-Funktionen, die sowohl die Inhaltssuche als auch die automatische Bildanpassung erleichtern. Weiterhin erzeugt der Fernseher einen beeindruckenden Surround-Sound, der das Gefühl erzeugt, mitten im Geschehen zu sein.

Vom ursprünglichen UVP von 1.699 Euro zieht Amazon im Prime-Day-Angebot satte 56 Prozent ab und verkauft den Fernseher aktuell für nur 745 Euro. Das ist ein extrem starker Preis, der derzeit nicht nur von keinem anderen Händler unterboten wird, sondern auch seit Markteinführung der niedrigste überhaupt ist (siehe Preisvergleich und -verlauf). Anfang Juni lag der Preis noch bei 1.699 Euro – nur vier Monate später kostet das Gerät weniger als die Hälfte. Hier zeigt sich deutlich, wie sehr es sich lohnen kann, nicht direkt zum Marktstart zuzuschlagen. Sollten dir 48 Zoll zu klein sein, gibt es den Fernseher auch in Größen von 55 bis 83 Zoll – dann allerdings zu einem entsprechend höheren Preis.

Größer und günstiger: Diese Alternative ist ebenfalls spannend

Während der Prime Days findest du außerdem eine günstigere Alternative mit 55 Zoll von Hisense. Dieses Modell überzeugt ebenfalls mit kontrastreicher OLED-Technik und gestochen scharfer 4K-Auflösung. Auch hier sorgen 120 Hz für flüssige Bewegungen, und dank Dolby Atmos entsteht ebenfalls ein räumlicher Klang, der dich mitten ins Geschehen zieht. Durch einen Rabatt von 30 Prozent bekommst du das Gerät bereits für 699 Euro, in der 65-Zoll-Variante für 899 Euro. Praktisch: Für diesen Fernseher musst du nicht einmal Prime-Kunde sein. Ein Blick auf den Preisvergleich lohnt sich auch hier, denn aktuell findest du das Modell nirgendwo günstiger – auch wenn es in der Vergangenheit vereinzelt ein paar Euro billiger war.

