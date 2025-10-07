Mein Prime-Day-Tipp: Dieser Kopfhörer-Bestseller kostet keine 30 Euro mehr

Ich glaube, es gibt nur wenige Stunden am Tag, an denen ich keine Kopfhörer trage. Bedingt dadurch, dass ich mir sicher bin, dass mein Hund nicht zwingend auf die Klänge von Electric Callboy oder Sabaton anspringt, hat sich mittlerweile sogar eine kleine Kopfhörer-Delle auf meinem Schädel gebildet. Allerdings gibt es unzählige Over-Ear-Kopfhörer auf dem Markt. Welcher ist also nun der Richtige, um sich stundenlang beschallen zu lassen? Ein richtig starkes Modell, gleichzeitig sogar der Amazon-Bestseller, ist zum Prime Day um 40 Prozent reduziert erhältlich. Dadurch kostet dich der Bluetooth-Kopfhörer nur noch 29,99 Euro.

Müssen Kopfhörer immer teuer sein? Nein!

Dass gute Technik nicht zwingend hunderte Euro kosten muss, beweisen einige Hersteller bereits seit einigen Jahren. Hierzu zählt auch Anker. Das Unternehmen hat sich mit seiner Tochtermarke Soundcore bereits auf dem Markt etabliert und kann mit einem unglaublich guten Preis-Leistungs-Verhältnis punkten. Auch die Soundcore Q20i können überzeugen. Die Over-Ear-Kopfhörer bieten ein schlichtes Design, das in vier Farben erhältlich ist. Die Ohrmuscheln sind aus Memory-Foam-Polster geformt und mit Kunstleder überzogen, um einen langen Tragekomfort zu gewährleisten. Ich nutze das Modell selbst und habe kein Problem mit längeren Musik-Sessions.

Der Kopfhörer-Bestseller steht selbst Harry Potter.

Dynamische 40-mm-Treiber sorgen für einen detaillierten Klang und liefern zudem einen ziemlich satten Bass. Das Hybrid-ANC unterdrückt Geräusche zudem ziemlich effektiv. Laut Anker ist zudem eine Laufzeit von bis zu 40 Stunden bei aktiviertem ANC möglich. Audiophile Menschen kommen dank Hi-Res Audio ebenfalls nicht zu kurz und in der App kannst du den Equalizer ganz nach deinem Geschmack anpassen. Zusätzlich verfügen die Soundcore Q20i über Multipoint-Bluetooth, wodurch du zwei Geräte gleichzeitig mit den Kopfhörern verbinden kannst.

Soundcore Q20i – Der beste Kopfhörer unter 50 Euro?

Ob es sich hierbei wirklich um das Top-Modell für weniger als 50 Euro handelt, lässt sich nicht so einfach sagen. Allerdings dürfte der Soundcore Q20i definitiv um die Krone mitspielen. Vor allem die lange Laufzeit und der Bluetooth-Codec sind in dieser Preisklasse eher ungewöhnlich. Natürlich kannst du hier keinen Sound eines Sony WH-1000XM6 erwarten, allerdings kostet dich das Flaggschiff auch satte 399,99 Euro – selbst am Prime Day. Da sind mir die Soundcore Q20i für 29,99 Euro doch deutlich lieber. Für mich zählt das Modell nach wie vor zu einem echten Geheimtipp, da sie deutlich mehr bieten, als der günstige Preis vermuten lässt.

Das dachten sich wohl auch fast 40.000 andere Menschen. So viele Bewertungen hat der Over-Ear-Kopfhörer nämlich bisher bekommen und mit einem Durchschnitt von 4,6 Sternen fallen diese auf Amazon fast durchweg positiv aus. Kein Wunder also, dass der Q20i seit einigen Monaten die Amazon-Bestenliste der besten Noise-Cancelling-Kopfhörer anführt. Bist du auf der Suche nach einem günstigen Kopfhörer mit einem unglaublich guten Preis-Leistungs-Verhältnis, ANC und Hi-Res Audio, machst du bei einem Preis von weniger als 30 Euro definitiv nichts falsch.