Jetzt rund 50 Euro günstiger: Bluetooth-Lautsprecher bei Amazon zum Schnäppchenpreis

Momentan senkt Amazon den Preis des tragbaren Bluetooth-Lautsprechers um 34 Prozent: Statt 136 Euro kostet er für eingeloggte Prime-Kunden nur noch 89,99 Euro (Tipp: Es gibt auch eine kostenfreie Testphase für Nicht-Prime-Kunden). Die Box trotzt Staub und Spritzwasser, sodass sie problemlos am Strand oder See zum Einsatz kommen kann. Aber auch im Wohnzimmer sorgt sie natürlich für einen satten Klang. Dieses Angebot kombiniert robustes Design, starken Sound und einen attraktiven Preis miteinander. Wir schauen uns den Deal genauer an.

Bluetooth-Box mit 80 Watt Stereo-Sound – so geht’s sogar mit Rundum-Klang

Deine Bluetooth-Box soll nicht nur einen guten Klang liefern, sondern auch besonders flexibel sein? Der Soundcore Anker Motion Boom Plus Lautsprecher beschallt einerseits dein Wohnzimmer mit kräftigen Sounds, kann aber genauso gut unterwegs eingesetzt werden. Mit einem mitgelieferten Tragegurt transportierst du den schlichten Lautsprecher leicht von A nach B.

Die Bluetooth-Box spielt deine Musik über zwei 30-Watt-Woofer und einen Hochtöner mit 10 Watt ab. Dank BassUp-Technologie verstärken sich zudem die Tiefen in Echtzeit – für dich entsteht somit ein noch satterer Bass. Titantreiber ermöglichen zudem einen starken Raumklang. Cool ist außerdem: Dank PartyCast 2.0 kannst du mehrere Soundcore PartyCast-Lautsprecher miteinander verbinden und Rundum-Sound auf deiner nächsten Gartenparty erzeugen.

Das macht den Lautsprecher zu einer echten Outdoor-Box

Die Bluetooth-Box von Soundcore ist zudem mit einem 13.400-mAh-Akku ausgestattet, der dich bis zu 20 Stunden kabellos mit Musik versorgt. Somit hält er auch einem langen Ausflugstag ohne Probleme stand. Was ihn aber zu einem echten Outdoor-Lautsprecher macht: Er ist IP67-zertifziert und dadurch nicht nur vor Staub und Regen geschützt, sondern etwa auch vor verschüttetem Kaffee. Und übrigens lässt sich der Lautsprecher auch als mobiler Energiespeicher verwenden. So kannst du Smartphone und Co. auch beim Camping mittels USB-Kabel aufladen. Via Bluetooth 5.3 verbindest du dich stabil mit dem Lautsprecher – bei Bedarf kannst du das jeweilige Gerät auch per AUX-Kabel mit der Box verbinden.

Nun zum Preis. Bei Amazon bekommst du die Bluetooth-Box derzeit zum Angebotspreis von 89,99 Euro statt 136 Euro. Das ist ein richtig guter Preis, denn günstiger hat aktuell niemand den Lautsprecher im Sortiment (siehe Preisvergleich unten) – du bekommst ihn also bei Amazon zum absoluten Bestpreis.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt