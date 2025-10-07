FritzBox-Sale bei Amazon – Prime-Kunden profitieren von Sonderpreisen

Wer sein Internet-Rüstzeug zu Hause auf Vordermann bringen will, findet bei Amazon rund um die Prime-Days Router und Repeater en Masse. Wir zeigen drei Highlight-Deals, die aber schnell ausverkauft sein können.
Ein FritzBox-Router auf orangem Grund, Einblendung mit Hinweis zu Prime Deal Days
FritzBoxen sind die unangefochtenen Marktführer in deutschen Haushalten, wenn’s um den Router und die damit verbundene Netzwerk-Infrastruktur geht. Der deutsche Hersteller punktet mit Verlässlichkeit im Betrieb, Update-Versorgung über viele Jahre und einer akzeptablen Preis-Politik. Wenn es dann noch Rabatte gibt, umso besser.

Prime Day Rabatte auf FritzBox Und Co.

Am 7. und 8. Oktober reduziert Amazon zahlreiche Produkte des bislang als AVM „bekannten“ Herstellers. Wobei – bekannt war das Unternehmen eigentlich schon immer als „Fritz“. Diese Deals sind uns ins Auge gesprungen:

FritzBox 7590 AX – 26 Prozent günstiger

Um 26 Prozent wird die beliebteste DSL-FritzBox heruntergesetzt. Sie unterstützt WiFi 6, schafft eine netzwerkinterne Geschwindigkeit von bis zu 2.400 MBit/s und bietet damit genug Kapazität, um Verluste in der Leitung schnell wettzumachen.

FritzRepeater 6000 – 32 Prozent günstiger

Der Repeater holt aus deinem Heimnetz das raus, von dem du nicht glaubtest, dass es drinsteckt. Mit drei Funkeinheiten sind Ausreden à la „schlechter Empfang“ im Videocall aus dem Keller oder vom Dachboden passé.

FritzPowerline-Adapter1240 AX – 18 Prozent günstiger

Der Powerline-Adapter schickt das Signal statt durch Wände über die Stromleitung und gibt es an Steckdosen als „frisches“ WLAN wieder aus. Das macht ihn gerade in großen und massiven Häusern zum absoluten Internet-Gamechanger. Im verkauften Set sind zwei „Access Points“, also Steckdosen-Adapter inklusive.

FritzBox 5530 Fiber – 36 Prozent günstiger

Den Top-Rabatt gibt es für den Glasfaser-Router. Die Box ist ausgestattet fürs Netz in Neubauten und dort, wo Internet zuletzt entsprechend ausgebaut wurde. Hiermit kommt die Glasfaser-Power aus der Leitung perfekt abgestimmt ins Haus.

Prime Day Angebote gelten nur bis Mittwochabend

Die Fritz-Angebote gehörten zu den Deals, die bei vergangenen Prime-Day-Ausgaben immer schon am ersten Tag ausverkauft waren. Spätestens am Mittwochabend wird dann Ende mit den Deals sein. Denn eine Verlängerung seiner „Prime-Kunden-Events“ hat Amazon noch nie aus dem Köcher gezaubert.

