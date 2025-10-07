Prime Days sorgen für Preisrutsch: Akkusauger von Dyson historisch günstig

Ein Akkusauger der Firma Dyson hat es bei den Prime Days in die Top-Angebote geschafft. Der Deal ist limitiert, mindestens mal zeitlich. Der Preis lässt sich sehen. Denn hier sind einige Euro Ersparnis drin.
Dyson V8 Advanced im Angebot
Zuletzt war der Dyson V8 Advanced im Top-Angebot immer mal für 279 Euro verkauft worden. Jetzt gibt Amazon seinen Prime-Kunden einen Extra-Rabatt auf sogar diesen Tiefpreis.

Nur 265 Euro: Dyson-Preisrutsch am Prime Day

Nur knapp 265 kostet die Einsteiger-Variante von Dyson, die allerdings den allermeisten Wohnungs-Selbst-Saugern locker reichen sollte.

Dyson steht für Langlebigkeit, gute Reparierbarkeit und verlässlich hohe Leistung. Das alles zum Schnäppchenpreis von 264,99 Euro – bekommen jetzt alle Prime-Kunden bei Amazon.

Prime Deal Days bis 8. Oktober

Die Deals enden, sobald sie ausverkauft sind, spätestens aber am Mittwochabend, 8. Oktober. Die notwendige Prime-Mitgleidschaft ist sogar 30 Tage kostenlos im Testabo verfügbar. Damit kann man das Angebot auch einfach nur testweise ausprobieren, aber direkt von den Sonderrabatten profitieren.

Die besten Prime-Day-Deals haben wir außerdem in diesem Artikel hier zusammengefasst.

Reaktion auf Amazon? MediaMarkt mit kurzzeitiger Änderung, von der viele profitieren

