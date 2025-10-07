Prime Days sorgen für Preisrutsch: Akkusauger von Dyson historisch günstig

Zuletzt war der Dyson V8 Advanced im Top-Angebot immer mal für 279 Euro verkauft worden. Jetzt gibt Amazon seinen Prime-Kunden einen Extra-Rabatt auf sogar diesen Tiefpreis.
Nur 265 Euro: Dyson-Preisrutsch am Prime Day
Nur knapp 265 kostet die Einsteiger-Variante von Dyson, die allerdings den allermeisten Wohnungs-Selbst-Saugern locker reichen sollte.
Dyson steht für Langlebigkeit, gute Reparierbarkeit und verlässlich hohe Leistung. Das alles zum Schnäppchenpreis von 264,99 Euro – bekommen jetzt alle Prime-Kunden bei Amazon.
Prime Deal Days bis 8. Oktober
Die Deals enden, sobald sie ausverkauft sind, spätestens aber am Mittwochabend, 8. Oktober. Die notwendige Prime-Mitgleidschaft ist sogar 30 Tage kostenlos im Testabo verfügbar. Damit kann man das Angebot auch einfach nur testweise ausprobieren, aber direkt von den Sonderrabatten profitieren.
Die besten Prime-Day-Deals haben wir außerdem in diesem Artikel hier zusammengefasst.
