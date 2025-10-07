Amazon schmeißt Philips Hue raus: Zum Prime Day brennen die Preise durch

Außenleuchten, LED-Lampen oder Lightstrips – das Angebot von Philips Hue ist vielfältig. Egal, ob du völlig neu im Smarthome-Game bist oder deine Sammlung ergänzen möchtest: Während der Prime Days (7.10. – 8.10.) ist ein ziemlich guter Zeitpunkt dafür. Wir haben uns durch die Schnäppchen der Marke geklickt, vielleicht ist auch etwas für dich dabei.
Lightstrips zur kreativen Entfaltung
Wenn du nicht einfach nur eine Lampe in die Fassung schrauben möchtest, eignen sich die Lightstrips von Philips Hue für dich. Du kannst sie beispielsweise als indirekte Beleuchtung in offenen Regalen, im Treppenaufgang oder hinter dem TV anbringen. So lassen sich Lichteffekte kreieren, die subtil wirken und dennoch einen großen Effekt erzielen können. In der dazugehörigen App kannst du verschiedene Farben und Weißtöne einstellen. Mit den passenden Geräten lassen sie sich auch per Sprachbefehl steuern. Die selbstklebenden LED-Streifen sind dabei ziemlich einfach in der Handhabung. Du kannst sie knicken und sogar abschneiden, sodass du sie passgenau an Möbeln oder Dachschrägen anbringen kannst. Folgende Varianten sind im Prime-Day-Angebot:
- Lightstrip Basis-Set 2 Meter für 33,89 Euro (UVP: 59,99 Euro)
- Lightstrip Plus Basis-Set 2 Meter + 1 Meter für 48,49 Euro (UVP: 71,98 Euro)
- Lightstrip Basis-Set 3 Meter für 38,79 Euro (UVP: 69,99 Euro)
- Lightstrip Basis-Set 5 Meter für 44,99 Euro (UVP: 89,99 Euro)
- Lightstrip Basis-Set 10 Meter für 119,99 Euro (UVP: 159,99 Euro)
- Erweiterung 1 Meter für 12,69 Euro (UVP: 19,99 Euro)
Der Klassiker: Philips Hue LED-Lampen
Der Klassiker unter den smarten Lampen darf natürlich ebenfalls nicht fehlen. Die LEDs kannst du einfach in deine Lampenfassungen schrauben und nach deinen Wünschen erstrahlen lassen. Auch diese leuchten in verschiedenen Farben und Weißtönen. Steuerbar sind sie ebenfalls per App oder Sprachbefehl. Mit der passenden Bridge kannst du mehrere der Lampen miteinander vernetzen und gleichzeitig steuern. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen und folgende Angebote sind bei Amazon verfügbar:
- 4er-Pack E27-LEDs für 109,99 Euro (UVP: 199,99 Euro)
- 3er-Pack GU10-LEDs mit Bridge für 79,99 Euro (UVP: 99,99 Euro)
- 3er-Pack GU10-LEDs für 89,99 Euro (UVP: 159,99 Euro)
- 2er-Pack E27-LEDs für 54,99 Euro (UVP: 99,99 Euro)
- Starter Set mit 2er-Pack E27-LEDs, Smart Button und Hue Bridge für 99,99 Euro (UVP: 125,75 Euro)
- Starter Set mit 3er-Pack E27-LEDs (NUR WEIß), Smart Button und Hue Bridge für 84,89 Euro (UVP: 129,95 Euro)
Noch mehr Schnäppchen, die du nicht verpassen solltest
Neben diesen Angeboten bietet Amazon noch einige weitere Philips-Hue-Kracher. Wir haben dir eine Liste zusammengestellt, die du bei Interesse mal durchklicken kannst.
- Devote Smart LED-Panel für die Decke für 59,99 Euro (UVP: 79,99 Euro)
- 4er-Pack Lily Gartenspots für Außen für 279,89 Euro (UVP: 330,89 Euro)
- 3er-Pack E27-LEDs Filament (NUR WEIß) für 66,99 Euro (UVP: 99,99 Euro)
- 2er-Pack Appear Wandleuchten für Außen für 179,99 Euro (UVP: 287,98 Euro)
- Smart Button für 16,99 Euro (UVP: 21,99 Euro)
- 2er-Pack Play Lightbar mit Hue Bridge für 111,79 Euro (UVP: 131,55 Euro)
