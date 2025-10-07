Amazon schmeißt Philips Hue raus: Zum Prime Day brennen die Preise durch

Der Prime Day hat begonnen und Amazon schmeißt mit stark reduzierten Marken nur so um sich. Dazu gehört auch der Smart-Home-Favorit Philips Hue. Wer sich schon länger mit den Lichtern eindecken wollte, darf sich jetzt freuen.
Philips Hue im Prime Day Preissturz
Philips Hue im Prime Day PreissturzBildquelle: Philips / inside digital
Außenleuchten, LED-Lampen oder Lightstrips – das Angebot von Philips Hue ist vielfältig. Egal, ob du völlig neu im Smarthome-Game bist oder deine Sammlung ergänzen möchtest: Während der Prime Days (7.10. – 8.10.) ist ein ziemlich guter Zeitpunkt dafür. Wir haben uns durch die Schnäppchen der Marke geklickt, vielleicht ist auch etwas für dich dabei.

Lightstrips zur kreativen Entfaltung

Wenn du nicht einfach nur eine Lampe in die Fassung schrauben möchtest, eignen sich die Lightstrips von Philips Hue für dich. Du kannst sie beispielsweise als indirekte Beleuchtung in offenen Regalen, im Treppenaufgang oder hinter dem TV anbringen. So lassen sich Lichteffekte kreieren, die subtil wirken und dennoch einen großen Effekt erzielen können. In der dazugehörigen App kannst du verschiedene Farben und Weißtöne einstellen. Mit den passenden Geräten lassen sie sich auch per Sprachbefehl steuern. Die selbstklebenden LED-Streifen sind dabei ziemlich einfach in der Handhabung. Du kannst sie knicken und sogar abschneiden, sodass du sie passgenau an Möbeln oder Dachschrägen anbringen kannst. Folgende Varianten sind im Prime-Day-Angebot:

Der Klassiker: Philips Hue LED-Lampen

Der Klassiker unter den smarten Lampen darf natürlich ebenfalls nicht fehlen. Die LEDs kannst du einfach in deine Lampenfassungen schrauben und nach deinen Wünschen erstrahlen lassen. Auch diese leuchten in verschiedenen Farben und Weißtönen. Steuerbar sind sie ebenfalls per App oder Sprachbefehl. Mit der passenden Bridge kannst du mehrere der Lampen miteinander vernetzen und gleichzeitig steuern. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen und folgende Angebote sind bei Amazon verfügbar:

Noch mehr Schnäppchen, die du nicht verpassen solltest

Neben diesen Angeboten bietet Amazon noch einige weitere Philips-Hue-Kracher. Wir haben dir eine Liste zusammengestellt, die du bei Interesse mal durchklicken kannst.

Amazon Prime Deal Days mit einigen Produkten und Prime-Day-Karton.
Jetzt weiterlesen
Amazon Prime Deal Days: Die meisten Angebote sind nicht gut – diese 14 hier schon!

