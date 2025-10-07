Genialer Deal: Fire TV Stick 4K wird Amazon aus den Händen gerissen

Profilbild von Michael Stupp Michael Stupp
2 Minuten
Natürlich nutzt Amazon seine Prime-Events auch immer, um die eigenen Hardware-Serien unters Volk zu bringen. Im Falle des Fire TV Sticks gibt es einen brutal guten Deal. Über die Hälfte des Preises verschwindet.
Fire TV Stick 4K - jetzt bei Amazon ultra günstig im Angebot
Fire TV Stick 4K im Angebot! Prime-Deal sorgt für unaufhörlichen Run!Bildquelle: Blasius Kawalkowski / inside digital
Satte 51 Prozent streicht der Versandriese vom Preis seines Fire TV Stick 4K – dem eigentlich einzigen TV-Stick, den du brauchst. Zu dem Preis ist das Teil ein Muss, denn: So viel günstiger, dabei aber deutlich schwächer sind der HD- und der Lite-Stick nicht. Und die Zusätze, die der Max-Stick im Vergleich bietet, brauchst du unserer Meinung nach nicht wirklich. Der 99 Euro teure Cube ist dann schon wieder ein anderes (Preis-)Kaliber.

Perfekt für den Preis

Der Fire TV Stick 4K bringt Streaming von Endgeräte oder direkt übers Netz auf deinen Fernseher. Das Prinzip ist dank Plug & Play denkbar simpel. Die Übertragung ist dank WiFi 6 auf dem aktuellsten Stand und die Ausgabe ist mit Dolby Vision und HDR10+ bemerkenswert für den kleinen Stecker.

Für Prime-Kunden heißt es am 7. und 8. Oktober: 34 Euro zahlen und mitnehmen. Der Deal hat echt Klasse!

Bundle-Sets lassen Rabatte noch weiter hochschießen

Teils bis zu 65 Prozent beträgt der Rabatt indes, wenn du den Fire TV Stick mit einem Smart-Home-Gerät von Amazon zusammen kaufst. Vor allem die Geräte von Ring und Blink – also alles rund um smarte Sicherheitskameras und Türklingel-Systeme, sorgen hier für Nobrainer-Deals. Eine Auswahl:

Das sind teilweise über 100 Euro Ersparnis gegenüber den Einzelpreisen. Bei Endpreisen von um die 50 bis 60 Euro. Diese Deals dürfen sich zurecht weit oben im Prime-Day-Ranking einsortieren.

Prime Deal Days nur am 7. und 8. Oktober

Der Schnäppchen-Marathon bei Amazon gilt nur am 7. und 8. Oktober – und zumeist nur für Prime-Kunden. Wer da raus ist, dem bietet sich bei MediaMarkt die willkommene Konter-Aktion – mit teils gleichen Preisen. Unter anderem auch zum Fire TV Stick 4K, der hier ebenfalls 34 Euro kostet und auch für Nicht-Prime-Kunden versandkostenfrei geliefert wird.

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

