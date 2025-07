Über 5.000-mal gekauft: Diese Top-Kopfhörer kosten keine 30 Euro mehr

Auch wenn sie nicht zu den High-End-Modellen gehören, bringen diese Kopfhörer zahlreiche Funktionen mit, die für viele Nutzer wichtig sind. Aktuell bekommst du die Soundcore Q20i für 29,99 Euro. Das liegt rund 40 Prozent unter der UVP von 49,99 Euro. Damit bieten sie ein interessantes Preis-Leistungs-Verhältnis für alle, die Wert auf Noise Cancelling und einen soliden Funktionsumfang legen, aber nicht bereit sind, weitaus höhere Beträge auszugeben.

Kopfhörer auch ohne Akku nutzen

Die Kopfhörer bieten Hybrid-ANC zur Reduzierung von Umgebungsgeräuschen sowie einen Transparenzmodus. Durch letzteren können Außengeräusche hervorgehoben und durchgelassen werden, etwa für Durchsagen an der Haltestelle oder Gespräche. Vier Mikrofone sollen außerdem für eine klare Sprachübertragung beim Telefonieren sorgen.

Beim Klang setzen die Kopfhörer auf 40-mm-Treiber mit Hi-Res-Zertifizierung. In der Soundcore-App stehen 22 Klangprofile zur Auswahl, du kannst deine Kopfhörer aber auch ganz individuell einstellen. Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 40 Stunden mit eingeschaltetem ANC, ohne Geräuschunterdrückung sind bis zu 60 Stunden drin. Und wenn du mal im Zeitstress bist, reichen fünf Minuten Schnellladung für vier Stunden Musikgenuss.

Bluetooth 5.0 und Multipoint-Konnektivität ermöglichen es zudem, die Q20i mit multiplen Geräten zu verbinden. Falls du mal vergessen hast, die Kopfhörer zu laden, kannst du sie alternativ per mitgeliefertem Klinkenkabel verbinden. So kannst du auch ohne Akku noch zu deinen Lieblingssongs abgehen – vorausgesetzt dein Smartphone hat noch einen Klinkenanschluss. Abgerundet wird das ganze mit den Ohrpolstern, bestehend aus Memory-Foam. Damit sind deine Ohren schön eingepackt und der Kopfhörer schmiegt sich bequem an den Kopf. Die Ohrmuscheln sind auch einklappbar, so kannst du sie sicher und kompakt überall hin mitnehmen.

Kunden sind zufrieden mit den Q20i

Die Soundcore Q20i wurden laut Amazon bereits über 5.000-mal gekauft und erreichen mehr als 32.000 Bewertungen bei Amazon. So kommen sie auf eine durchschnittliche Bewertung von 4,6 von 5 Sternen. Noch dazu sind sie als Amazons Tipp ausgezeichnet, also kannst du mit diesen Kopfhörern für unter 30 Euro wohl kaum was falsch machen. Ein kurzer Preisvergleich zeigt außerdem, dass kein anderer Shop gerade günstiger ist.

