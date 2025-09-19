Tablet für unter 90 Euro: Dieser MediaMarkt-Deal überzeugt mit soliden Spezifikationen!

Tablets eignen sich nicht nur zum Streamen daheim oder unterwegs im Zug. Auch als Steuerzentrale fürs Smart Home oder als digitales Kochbuch leisten sie praktische Dienste. Solange du weder Videos schneiden noch Fotos aufwendig bearbeiten oder grafisch anspruchsvolle Spiele spielen willst, genügt ein preiswertes Gerät völlig. Mit dem Peaq-Tablet hat MediaMarkt genau so eine Option im Sortiment – Peaq zählt übrigens zu einer von mehreren Eigenmarken des Händlers. Wir haben uns das Modell einmal näher angesehen.

Das kannst du vom 89-Euro-Tablet erwarten

Das Tablet bietet ein 10-Zoll-HD-Display, das also deutlich größer ist als das der meisten Smartphones. Im Inneren arbeitet ein Quadcore-Prozessor, der von 2 GB RAM unterstützt wird. Das ist sicherlich keine High-End-Ausstattung, aber für alltägliche Anwendungen, wie Netflix, Mail-Apps oder YouTube völlig ausreichend. Vor allem fürs Streaming von Filmen oder Serien ist es wirklich gut geeignet, da hierfür nicht allzu viel Rechenleistung nötig ist. Außerdem stehen dir 32 GB interner Speicherplatz zur Verfügung, den du per microSD-Karte auf bis zu 512 GB erweitern kannst. Das ist genauer gesagt sogar ein Vorteil gegenüber vielen hochpreisigen Tablets – dort musst du ein Speicherupgrade nämlich meistens teuer bezahlen.

MediaMarkt gibt außerdem eine Akkukapazität von 5000 mAh an. Das ist für ein Tablet vergleichsweise wenig. Eine vergleichbare Kapazität haben meist eher Smartphones, die aber aufgrund ihres kleineren Displays auch weniger Energie verbrauchen. Ein paar Stunden Laufzeit sollten hiermit dennoch drin sein.

Zum Scannen von Dokumenten oder für kleine Schnappschüsse ist obendrein eine 5-Megapixel-Rückkamera vorhanden. Mit der 2-Megapixel-Frontkamera kannst du Videocalls oder Selfies machen. Neben einem USB-C-Anschluss gibt es auch einen Speicherkartenleser sowie einen 3,5-mm-Klinkenanschluss für kabelgebundene Kopfhörer oder Lautsprecher. Zur Unterhaltung für Kinder ist das Tablet ebenfalls gut geeignet, denn du kannst einfach in den Kindermodus wechseln. Dann sehen die Kleinen lediglich Inhalte und Apps, die speziell auf sie zugeschnitten sind.

Kosten und Variante mit mehr Leistung im Check

Das Tablet kostet 89 Euro und wird versandkostenfrei geliefert. Der Preis ist wirklich stark für das, was du hier bekommst. Möchtest du allerdings Full-HD-Auflösung, etwas mehr internen Speicherplatz und 4 GB Arbeitsspeicher, kannst du dich auch für eine erweiterte Variante entscheiden. Dann zahlst du 107,99 Euro, der Versand ist ebenfalls kostenfrei.

