ALDI ONLINESHOP schließt in wenigen Tagen: Jetzt schnell Koffer & vieles mehr günstig abstauben

Am 30. September schließt ALDI endgültig seinen Onlineshop. Da der Discounter jetzt noch Restbestände loswerden will, sind teils richtig große Rabatte drin. So auch bei diesen beiden Hartschalenkoffern – für längere Urlaube oder Kurztrips. Los geht’s schon für unter 35 Euro.

Aldi verkauft robusten Hartschalenkoffer für unter 35 Euro

Für ein- bis zweiwöchige Reisen ist der Monzana Hartschalenkoffer Essential L ideal. Mit einem Volumen von rund 82 Litern ist hier viel Platz für genügend Kleidung, Kosmetikartikel und mehr. Fixierbänder im Innenraum sorgen dafür, dass der Inhalt nicht zu sehr verrutscht, und in einer weiteren Innentasche lassen sich Kleinteile, wie Ladegeräte, Schminkutensilien und Co. leicht verstauen. Außen sorgen zudem eine verstärkte ABS-Hartschale sowie ein Eckschutz dafür, dass der Koffer Stöße gut überlebt und im Inneren nichts gequetscht wird.

Monzana Hartschalenkoffer Essential L – so sieht er aus

Für einen entspannten Transport am Flughafen oder im Bahnhof sitzen am Boden vier geräuscharme Leichtlaufräder, die sich um 360 Grad drehen können. Eine robuste Stahl-Teleskopstange sowie zwei Gel-gepolsterte Tragegriffe erleichtern den Transport zusätzlich. Abschließen lässt sich der Koffer weiterhin über ein integriertes Reißverschlussschloss. Im ALDI Räumungsverkauf kostet der Hartschalenkoffer dank 58 Prozent Rabatt nur noch 34,99 statt 85 Euro. Den Koffer gibt es wahlweise in Schwarz oder Silber.

Kleiner Koffer für Kurzreisen jetzt 69 Prozent günstiger

Kannst du eher oder vielleicht auch zusätzlich einen kleineren Koffer für kurze Reisen gebrauchen? Dann lohnt sich ein Blick auf den Monzana Hartschalenkoffer Biz M. Der ist gerade nämlich sogar 69 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 44,99 Euro. Auch hier schützt eine ABS-Hartschale samt Kantenschutz vor Stößen und Kratzern. Wie auch bei seinem großen Bruder sind hier ebenfalls robuste 360°-Rollen, eine Stahl-Teleskopstange sowie zwei Gel-Griffe für einen leichten Transport – auch über Treppen – vorhanden. Praktisch ist weiterhin das spezielle Laptopfach an der Vorderseite. Hier kommst du nämlich auch ganz diskret dran, ohne den gesamten Koffer öffnen zu müssen.

Viele weitere Angebote, auch fernab von Koffern, findest du darüber hinaus direkt auf der Übersichtsseite zum Räumungsverkauf des ALDI ONLINESHOPs.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!