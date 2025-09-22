Amazon-Deals am Montag (22.09.): Küchenmaschine und Samsung-Tablet zum Knallerpreis

Die neue Woche bringt direkt mal jede Menge neue Amazon-Angebote. Wie wäre es zum Beispiel mit einer vielseitigen Küchenmaschine, mit der du mühelos Teige kneten kannst? Oder ein beliebtes Samsung-Tablet, das sich perfekt zum Streamen oder Surfen eignet. Dazu kommen noch weitere Schnäppchen, die dein Zuhause aufwerten.

Die Top-Amazon-Deals am Montag

Du brauchst ein neues Gaming-Headset? Das Logitech G-Pro X Lightspeed ist bei Amazon für 89,99 Euro zu haben. Du sparst dir aktuell also rund 29 Prozent von UVP. Das Headset hat eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden und eine kabellose Reichweite von über 13 Metern. Hier geht’s zum Angebot.

Wenn du im Dunkeln mit deinem Hund unterwegs bist, solltest du dir ein solches Leuchthalsband für deinen Vierbeiner anschaffen. Damit ist er gut zu sehen, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Das Halsband ist anpassbar und eignet sich somit für kleine, mittlere und große Hunde gleichermaßen. Ab 5,99 Euro gehört es dir. Hier geht’s zum Angebot.

Obendrein ist das Samsung Galaxy Tab A9+ Tablet im Angebot. Es kommt mit 64 GB internem Speicherplatz daher und punktet mit einem elf Zoll großen Display. Es ist Amazons Bestseller Nummer 1 in der Kategorie „Tablet-PCs“ und kostet dich jetzt noch 154,95 Euro statt 217 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Zum Schluss noch ein Angebot zur Klarstein Bella Küchenmaschine. Die Rührmaschine aus Edelstahl kommt mit einer vier Liter großen Rührschüssel, in der du Teig mixen kannst. Sie hat eine Leistung von 1.200 Watt und drei verschiedene Rühraufsätze, für die unterschiedlichsten Anforderungen. Statt 89,99 Euro kostet sie dich jetzt nur noch 65,56 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Täglich neue Schnäppchen von Amazon

Kannst du alles nicht gebrauchen? Dann freu dich schon mal auf morgen. Wir versorgen dich auch am Dienstag mit den coolsten Amazon-Deals. Falls du nicht warten möchtest, schau doch mal hier auf unserer Deal-Seite vorbei.

