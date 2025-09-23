DSL über ein Jahr lang umsonst: MediaMarkt haut Mega-Vodafone-Deal raus

Die Wahl des richtigen Internet-Tarifs für zu Hause sollte gut überlegt sein. Wer sich in den falschen Vertrag einbucht, trägt die Folgen in Form von schlechtem Internet, schleppender Verbindung und WLAN-Ausfällen. Wenn du alles richtig machen willst, solltest du jetzt mal bei MediaMarkt vorbeischauen. Hier gibt’s nämlich nicht nur blitzschnelles Internet für deine eigenen vier Wände, sondern auch noch attraktive Prämien und Cashback im Wert von bis zu 850 Euro.

Vodafone GigaZuhause: Starke Prämien on top

Ordentlich was zurück bekommst du bei den GigaZuhause Tarifen von Vodafone. Dabei kannst du dich zwischen dem GigaZuhause 500 und dem GigaZuhause 1000 Kabel Plus entscheiden. Der Unterschied der beiden Verträge liegt im Preis und in der Downloadgeschwindigkeit. Beide Tarife liefern bis zu 50 Mbit/s im Upload sowie eine Internet- und Telefon-Flatrate. Alle wichtigen Infos zu den Tarifen auf einen Blick:

GigaZuhause 500

Bis zu 500 Mbit/s im Download

Bis zu 50 Mbit/s im Upload

Internet- und Telefon-Flatrate

Kein Bereitstellungsentgelt

19,99 Euro im Monat (54,99 Euro ab dem 13. Monat)

Bis zu 300 Euro Prämie

GigaZuhause 1000 Kabel Plus

Bis zu 1.000 Mbit/s im Download

Bis zu 50 Mbit/s im Upload

Internet- und Telefon-Flatrate

64,99 Euro im Monat

Bis zu 850 Euro Prämien

Beide Varianten liefern dir blitzschnelles Internet, das sich optimal für Homeoffice, Gaming oder Streaming eignet. Noch interessanter werden die Angebote jetzt durch die Prämien, die zwischen 300 und 850 Euro wert sind.

So funktioniert der Deal bei MediaMarkt

Je nachdem, für welchen Vertrag du dich entscheidest, fällt die Prämie unterschiedlich hoch aus. Zur Auswahl stehen dir neben Xbox und Nintendo Switch auch ein Dyson-Sauger. Ein ziemlich starkes Bundle ist beispielsweise die Playstation 5 Pro in Kombi mit dem GigaZuhause 1000 Kabel Plus Tarif. Für nur einen Euro Zuzahlung gibt’s die Konsole inklusive zwei Controllern und Sony-Gaming-Headset.

Wenn du möchtest, kannst du dich auch für Cashback oder einen MediaMarkt-Gutschein in Höhe von 300 Euro (GigaZuhause 500) bzw. 850 Euro (GigaZuhause 1000 Kabel Plus) entscheiden. Das Cashback ist dabei ziemlich großzügig berechnet, denn auf den Monat gerechnet sparst du dir über ein Jahr lang die Grundgebühr – in beiden Tarifen.

Wenn du deinen Wunsch-Vertrag abgeschlossen und deine erste Rechnung erhalten hast, besuchst du diese Prämien-Website von MediaMarkt. Dort gibst du den Prämiencode ein, den du in deiner Auftragsbestätigung per Mail bekommen hast. Schon kannst du deine Prämie auswählen. Die Rechnung lädst du noch als Nachweis hoch und schon ist alles erledigt.

Die DSL-Angebote kannst du noch bis zum 28. Oktober buchen. Wenn du aktuell in einem anderen Tarif feststeckst, kannst du dennoch einen Vertrag bei Vodafone abschließen. Der Provider berechnet dir dann bis zu zwölf Monate lang keinen Grundpreis, sodass du nichts doppelt zahlen musst.

