Für unter 130 Euro leasen: Spannendes E-Auto mit über 100 PS und Sitzheizung

Für 125 Euro monatliche Leasingrate kommst du gerade an den Fiat Grande Panda mit 113 PS (83 kW). Das E-Auto im SUV-Stil hat eine Automatik-Schaltung, wodurch sich Staus und Stadtverkehr komfortabel meistern lassen. Der Wagen ist außerdem ab Dezember 2025 verfügbar und wurde bisher noch kein Stück gefahren. Alle Details und eine gute Alternative zeigen wir dir hier.

Fiat Grande Panda: Alles, was du über das E-Auto wissen musst

Der Fiat Grande Panda fährt vollelektrisch und bietet eine Reichweite von 320 Kilometern. Stadtfahrten, der Weg zur Arbeit und kleine Wochenendtrips sind somit easy machbar. Bei längeren Fahrten in den Urlaub solltest du jedoch entsprechende Etappen einlegen beziehungsweise Ladepausen einplanen. Immerhin ist der Fiat schnellladefähig mit bis zu 100 kW. Das ist im gesamten Marktvergleich nicht üppig – angesichts der Akkugröße und dem gewöhnlichen Nutzungsprofil des Wagens aber bemerkenswert und vor allem: gut nutzbar.

Das E-Auto hat fünf Türen, wodurch auch ältere Personen oder Babys gut auf den Rücksitzen mitfahren können. Von außen ist er Limonen gelb gestrichen – wem die Farbe nicht gefällt, kann aber auch für einen Aufpreis eine andere Lackierung wählen.

Neben Basics wie einer Klimaautomatik, einem Tempomaten und Bluetooth verfügt der Grande Panda über einen Regensensor, eine Einparkhilfe vorne und hinten sowie über eine Rückfahrkamera. Für die Sicherheit setzt Fiat neben ABS, ESP und (Bei-)Fahrer-Airbags auf ein Müdigkeits-Warnsystem und einen Spurhalteassistenten. Ein Luxus-Winterpaket samt beheizbarer Windschutzscheibe, beheizbaren Vordersitzen und einem beheizbaren Lenkrad ist ebenfalls inklusive.

Fiat Grande Panda Datenblatt Jahr 2024 Verfügbarkeit ja UVP 24.990,00 € Systemleistung in kW 83 kW Systemleistung in PS 113 PS Reichweite nach WLTP 260 km Ladeleistung (DC/HPC) 100 kW Ladeleistung (AC) 7,2

11

Leasingdetails und Kosten im Überblick

Schauen wir nun einmal auf die Leasingdetails. Wie bereits erwähnt, ist das E-Auto ab Dezember dieses Jahres verfügbar und bietet eine Fahrleistung von 5.000 Kilometern pro Jahr. Das ist nicht besonders viel, reicht für viele Fahrer/innen, die hauptsächlich in der Stadt unterwegs sind aber durchaus aus. Die Leasingdauer beträgt darüber hinaus 36 Monate.

Einmalig werden Überführungskosten in Höhe von 1.495 Euro fällig, während du monatlich eine Leasingrate von 125 Euro zahlen musst. Dadurch entsteht ein durchaus starker Leasingfaktor von 0,44. Einmalig kommen außerdem Überführungskosten von 1.495 Euro dazu. Gut zu wissen: Die KFZ-Steuer ist im Leasingbetrag bereits enthalten.

E-Auto leasen: Kosten des Leasing-Vertrags auf einen Blick

24 × 125 Euro Leasingrate pro Monat

Überführungskosten: 1.495 Euro

Gesamtkosten nach 3 Jahren: 4.500 Euro

Leasingfaktor: 0,44

Allerdings bleibt es nicht bei den reinen Leasingkosten. Was du zusätzlich einplanen solltest, ist eine Vollkaskoversicherung sowie ein GAP-Schutz und Kosten für Reparaturen, die über die Garantie hinausgehen. Wenn du die 5.000 Kilometer jährliche Laufleistung mit dem E-Auto überschreitest, zahlst du einen entsprechenden Aufpreis.

Sofort verfügbar: Alternative mit mehr Fahrleistung

Weißt du allerdings von vornherein, dass du mehr fahren wirst, könnte sich auch ein Blick auf den Dacia Spring für 129 Euro Leasingrate mit 10.000 Kilometern jährlicher Fahrleistung lohnen. Das E-Auto hat zwar nur 65 PS, dafür bindest du dich aber nur 24 Monate und das Fahrzeug ist sofort verfügbar. Wenn du es eilig hast und mit deinem Auto mehr fahren willst, könnte dies also eine gute Alternative sein.