Geekom feiert Geburtstag: Genialer Mini-PC mit 18 Prozent Extra-Rabatt

Der Hersteller Geekom hat sich seit 22 Jahren auf die Entwicklung von Mini-PCs spezialisiert. Die Geräte der Marke sind bekannt dafür, klein, stylish und leistungsstark zu sein. Zum Jubiläum warten im offiziellen Onlineshop von Geekom Rabatte von bis zu 50 Prozent auf dich. Ein brandneues Modell sicherst du dir jetzt über 380 Euro günstiger (im Vergleich zum UVP). Zeit also, dass wir mal genauer hinschauen.

Hier geht’s zum Angebot (18 Prozent extra sparen mit 8FDI22IT)

Geekom IT13 2025 Edition: Jetzt noch mal 18 Prozent günstiger

Der Mini-PC IT13 2025 ist nur 117 x 112 x 49,2 mm groß und nimmt in deinem Office-Setup kaum Platz weg. Dank seines Handtaschenformats kannst du ihn bequem überall mit hinnehmen.

Er ist mit einem Intel Core i9 ausgestattet und liefert Leistung auf hohem Niveau. Egal ob Videoschnitt oder Multitasking, er schultert alle deine Anforderungen mit Leichtigkeit. Unterstützt wird der Prozessor von 32 GB RAM-Speicher, den du auf bis zu 64 GB erweitern kannst. Beim Kauf hast du die Wahl zwischen einem oder zwei TB SSD-Speicher, auch dieser ist erweiterbar. Um auch über Stunden hinweg eine starke Leistung zu liefern, ist der Mini-PC mit der IceBlast-Kühltechnologie ausgestattet. Diese ist nicht nur effizient, sondern soll auch noch ziemlich leise sein. Perfekt also, wenn du telefonieren musst und nicht von Hintergrundgeräuschen abgelenkt werden willst.

Geekom IT13 2025 Edition Mini-PC

Für größtmögliche Konnektivität sorgen die Anschlüsse des Mini-PCs. Darunter findest du drei USB 3.2 Gen 2 Ports, zwei HDMI-, ein LAN- und einen 3,5 mm Klinken-Anschluss. Du kannst also problemlos zwei 4K-Bildschirme, eine Tastatur und eine Maus verbinden. Drahtlose Geräte koppelst du per Bluetooth. Als Betriebssystem ist Windows 11 Pro vorinstalliert, sodass du direkt mit deiner Arbeit loslegen kannst.

So viel musst du für den Mini-PC jetzt zahlen

Der UVP des Geekom IT13 2025 Edition liegt bei 999 Euro. Aktuell ist er aber ohnehin auf 749 Euro reduziert. Mit dem Code 8FDI22IT sparst du dir jetzt nochmal 18 Prozent, sodass für dich nur noch 614,18 Euro auf der Rechnung stehen. Insgesamt sparst du dir also ordentliche 384,82 Euro – ein ziemlich gutes Angebot also.

Der Code gilt nur noch bis zum 28. September, bei Interesse solltest du nicht allzu lange zögern. Den Mini-PC kannst du auch bei Amazon kaufen, allerdings gilt beim Versandriesen der obige Rabattcode nicht. Das Jubiläum von Geekom läuft bis zum 25. Oktober weiter – du hast also noch genug Zeit, um dich durch die anderen Angebote des Herstellers zu klicken.