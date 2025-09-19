Beliebte Marken-Geräte im Abverkauf. So könnte man die dieswöchigen Wochenend-Angebote von MediaMarkt anders betiteln. Immerhin haut der Elektronikhändler hier unter anderem einen Samsung-TV raus. Und auch sonst verstecken sich hier einige (Marken)-Schnapper.

Das sind die MediaMarkt Wochenend-Deals (19. bis 21. September)

Unter dem Namen „Wochenendknaller“ haut MediaMarkt jedes Wochenende aufs neue ausgewählte Produkte zu Sonderpreisen raus. Die Deals gelten dabei stets von Freitag (14 Uhr) bis Montagfrüh (8:59 Uhr). Und hier kann wirklich alles dabei sein, weshalb es sich lohnt, immer wieder vorbeizuschauen. Doch keine Panik: Du musst dich nicht selbst durch den Onlineshop klicken, denn wir zeigen dir in diesem Artikel alle Wochenend-Schnäppchen auf einen Blick.

Unser Highlight: Samsung QLED-TV mit 38 % Rabatt

Den Anfang macht unser Highlight dieses Wochenendes: der Samsung GQ55Q7F QLED TV in 55 Zoll. Diesen haut MediaMarkt jetzt nämlich mit satten 38 Prozent Preisnachlass raus, wodurch du schon für 549 Euro an das Gerät kommst. Ein Top-Preis für den Markenfernseher, auch dank der Gratislieferung von MediaMarkt.

Allen voran bekommst du hier natürlich alle Vorteile eines 4K-Fernsehers, also gestochen scharfe UHD-Bilder samt HDR, diverse Bildoptimierungen und Co. Mit einer Bildschirmdiagonalen von 55 Zoll bietet der Samsung-TV zudem eine gute Größe. Bei den Anschlüssen wurde auch an alles gedacht (unter anderem 3x HDMI) und selbstverständlich lässt sich der Smart-TV ruckzuck via LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden, um auf Netflix, YouTube und mehr zugreifen zu können.

Jetzt bei MediaMarkt: 55 Zoll Samsung-TV für 549 Euro

Übrigens: Auch in anderen Größen ist der QLED-TV günstiger zu haben, die 50-Zoll-Variante rutscht etwa auf unter 500 Euro!

Über die Hälfte billiger: Marshall Emberton II Bluetooth Lautsprecher für 79 Euro

Dieses Wochenende hat MediaMarkt auch eine weitere Top-Marke deutlich im Preis gesenkt. Der Marshall Emberton II Bluetooth Lautsprecher kostet dieses Wochenende nämlich lediglich 79 Euro. Dies entspricht satten 55 Prozent Preisnachlass auf den UVP. Zu dem Preis können wir das Gerät absolut empfehlen. Wenn du vor dem Kauf mehr erfahren möchtest, wirf gerne einen Blick in unseren Testbericht.

Weitere MediaMarkt-Angebote zum Wochenende

Abseits der bisher vorgestellten Angebote hat MediaMarkt dieses Wochenende aber natürlich noch weitere Produkte im Preis gesenkt. Auf der Aktionsseite findest du alle Angebote. Eine Auflistung einiger weiterer Deals gibt’s hier:

