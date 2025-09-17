Ohne Jahresgebühr: Mit dieser Kreditkarte sicherst du dir jetzt 4.000 Payback-Punkte

Vielleicht kennst du das: An der Supermarktkasse wird man manchmal gefragt, ob man eine „Payback-Karte“ besitzt. Mit diesen Treueprogrammen sammelst du digitale Punkte, die sich später gegen Rabatte oder Prämien eintauschen lassen. Im Grunde also ein Tauschgeschäft: Daten gegen Vorteile. Normalerweise funktioniert das Ganze über separate Sammelkarten – aber es geht noch cleverer.

Denn die Payback-Kreditkarte von American Express kombiniert beide Welten: Bezahlen und Punktesammeln in einem. Das Beste daran? Aktuell winken dir als Neukunde bis zu 4.000 Payback-Punkte als Willkommensgeschenk. Wie genau das abläuft und wie du am meisten davon profitierst, verraten wir dir hier.

Kreditkarte mit bis zu 4.000 Payback-Punkten – so kommst du dran

Alles, was du erst mal tun musst, um an die Punkte zu kommen, ist diese Kreditkarte zu beantragen. Nach vier bis sechs Wochen erhältst du dann 3.000 Punkte. Die weiteren 1.000 gibt es nach einem Umsatz von 500 Euro, innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der Karte. Gibst du keine 500 Euro aus, gibt’s immerhin 3.000 Punkte für dich.

Wo der Haken ist, fragst du dich? Den gibt es nicht. Die Amex-Kreditkarte hat es ins Ranking unserer besten kostenlosen Kreditkarten geschafft. Das bedeutet, dass du keinen einzigen Cent Jahresgebühren zahlen musst. Aber Achtung: Möchtest du im Urlaub eine Rechnung in Fremdwährung begleichen, wird ein Entgelt in Höhe von zwei Prozent auf den Preis draufgeschlagen. Du kannst sie in Apple Pay, Google Pay und Payback Pay integrieren und so bequem mit dem Handy zahlen, wenn du die Geldbörse daheim liegen lassen hast.

Bis zuletzt bekamen Neukunden der Karte lediglich 1.000 Punkte direkt und weitere 1.000 nach einer Zeit und einem gewissen Umsatz. Mit dem 4.000-Punkte-Polster lohnt sich die Karte für Neukunden auf einmal deutlich mehr.

Punkte nicht nur bei Payback-Partnern sammeln

Der Clou ist dabei: Mit der Payback American Express Karte sammelst du nicht nur wie gewohnt bei Payback-Partnern Punkte. Immer, wenn du die Karte benutzt, wächst dein Punktestand. Pro drei Euro Kartenumsatz bekommst du einen Punkt gutgeschrieben – auch wenn der Händler, bei dem du kaufst, kein Payback-Partner ist (etwa Rewe seit vergangenem Jahr).

Bei Teilnehmern des Payback-Programms kassierst du indes nicht nur die regulären, sondern auch die zusätzlichen Punkte. Dein Guthaben verfällt nicht und du kannst somit richtig lange sammeln, bis du es einlöst. Ein Punkt entspricht dann einem Cent. Die 4.000 Willkommenspunkte sind also 40 Euro wert. Pro-Tipp: Wenn du sie aber etwa in Meilen oder andere Loyalty-Punkte umwandelst, können sie mit ein bisschen Geschick auch deutlich mehr Wert sein.

PayBack Punkte für American Express Kreditkarte

Im Kleingedruckten steht nur, dass du die Kreditkarte nicht binnen 12 Monaten wieder kündigen darfst, sonst gibt’s keine Extra-Punkte. Solltest du die Kreditkarte drei Jahre lang nicht nutzen, verfallen die Punkte ebenfalls.

Lohnt sich die Kreditkarte?

Die Karte lohnt sich freilich für alle, die ohnehin bereits fleißig Payback-Punkte sammeln, denn du kannst dein bestehendes Konto mit dem neuen Konto verknüpfen. Aber auch für Menschen, die neu auf den Zug aufspringen wollen, ist sie eine gute Anschaffung. Dadurch, dass sie keine Jahresgebühr kostet und sie mit keinem Girokonto verbunden ist, ist sie eine unkomplizierte Ergänzung zur normalen EC-Karte.

Cool ist außerdem, dass du die Payback-Punkte nicht nur beim Einkaufen einlösen kannst. Mit einem ausreichend gefüllten Konto kannst du dir auch Reisegutscheine oder Coupons von Streaminganbietern sichern. Schau dazu am besten einfach mal selbst im Prämien-Shop von Payback vorbei. Du kannst sie auch 1:1 in Meilen des Vielfliegerprogramms „Miles & More“ der Lufthansa umtauschen und das sogenannte „Meilen-Game“ optimieren. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, lies dir diesen Artikel durch.

Gegen die Kreditkarte sprach lange Zeit, dass es eine American Express ist. Die Karten des amerikanischen Anbieters hatten lange mit weniger Akzeptanz(stellen) in Deutschland zu kämpfen, als die etablierten Mastercards und Visa. Mittlerweile hat sich das gelegt, auf einer Höhe sind die Karten jedoch immer noch nicht. Bei allen gängigen Supermärkten, Discountern sowie großen Ketten und Online-Shops kannst du aber ohne Probleme damit bezahlen. Auch mit Google Pay und Apple Pay (sowie der eigenen Lösung Payback Pay) ist die Karte kompatibel.