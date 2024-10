Kreditkarten sind vor allem außerhalb von Deutschland ein beliebtes Zahlungsmittel. Die klassischen EC-Karten, wie du sie von deiner Hausbank erhältst, sind dagegen eher seltener akzeptiert. Amazon hat bereits in der Vergangenheit eine VISA-Card für seine Kunden angeboten. Allerdings endete hier die Zusammenarbeit mit der Berliner Sparkasse. Nun hat sich allerdings die Santander als neuer Partner zur Verfügung gestellt und die Kreditkarte mit dem Amazon Cashback ist für alle Kunden kostenlos erhältlich.

Das bietet dir die kostenlose Amazon-Kreditkarte

Einer der wichtigsten Punkte vorab: Du benötigst kein neues oder zusätzliches Girokonto, um dir die Amazon Visa zu schnappen. Abgebucht wird vom normalen Konto, wodurch du jedoch eine deutsche IBAN benötigst. Eine Jahresgebühr für die Visa fällt ebenfalls nicht an. Außerdem beträgt der Kreditrahmen 2.000 Euro, wodurch die Kreditkarte vor allem für das tägliche Shopping oder bei Reisebuchungen genutzt werden kann.

Noch mehr zum Thema: Das ist der Unterschied zwischen Debit- und Kreditkarte

Nutzt du das Kartenlimit, kannst du den Betrag in Voll- oder Teilzahlung über dein Bankkonto zurückzahlen. Bei letzterem fallen jedoch Kreditzinsen an. Diese belaufen sich auf 20,75 Prozent des Teilbetrages. Eine direkte Zahlung ist also durchaus sinnvoll, insofern es möglich ist. Zudem solltest du möglichst darauf achten, nicht in Fremdwährung zu zahlen. Denn hier fällt noch einmal eine Gebühr von 1,5 Prozent an. Selbes gilt für eine Bargeldabhebung. Möchtest du lieber mit Scheinen zahlen, werden 3,9 Prozent vom Umsatz hinzugerechnet, mindestens jedoch 1,50 Euro. Die Karte ist somit insbesondere aufs Onlineshopping ausgelegt.

Prime-Kunden profitieren doppelt

Bis vor Kurzem konnten nur Prime-Kunden von dem Bonusprogramm profitieren. Dies ändert sich jetzt. Dabei ist die Karte vor allem für diejenigen richtig spannend, die viel beim Versandriesen bestellen. Denn mit jedem umgesetzten Euro gibt es hier einen Punkt auf’s Cashback-Konto. Während des Prime Days und anderen Deal-Events sollen es sogar bis zu zwei Punkte sein. Nutzt du die Karte für andere Shops, gibt es immerhin 0,5 Punkte auf dein Amazon-Konto.

Hast du einige Treuepunkte gesammelt, kannst du sie an der (Online)-Kasse einlösen und sie zum Zahlen nutzen. Zudem winkt dir ein Startguthaben. So erhalten alle Vorbesitzer einer Amazon Visa 25 Euro, Prime-Kunden 15 Euro und reguläre Kunden 10 Euro. Allerdings sind Käufe mit Barvorschüssen, E-Wallet-Aufladungen oder Guthabentransfers vom Cashback ausgenommen.

Nachfolgend findest du die wichtigsten Punkte noch einmal zusammengefasst:

Jahresgebühr – Keine

Kreditkartenlimit – 2.000 Euro

Bargeldabhebung – 3,9 % vom Umsatz, mindestens 1,50 Euro

Startguthaben – 10 Euro reguläre Kunden, 15 Euro Prime-Kunden, 25 Euro Vorbesitzer

Cashback – 2 Punkte während Deal-Events, 1 Punkt bei Amazon.de, 0,5 Punkte bei anderen Händlern

Zahlung – Voll- oder Teilzahlung

Effektivzins für Teilzahlung – 20,13 Prozent pro Jahr

Fremdwährungsgebühr – 1,5 % vom Umsatz

Kontaktloses Bezahlen – Ja, aber kein Apple Pay

Hier geht’s zum Antrag

Lohnt sich die Amazon Visa?

Möchtest du dir die Amazon-Kreditkarte schnappen, wird zuerst eine Bonitätsprüfung durchgeführt. War diese positiv, bekommst du die Karte zugeschickt und zudem gibt es ein sofort nutzbares Kartenlimit von 210 Euro auf Amazon. Erst sobald die Kreditkarte dann von dir aktiviert wurde, beträgt das Limit 2.000 Euro.

Zugegeben, für große Shopping-Ausflüge in Köln, Düsseldorf oder Hamburg eignen sich andere Kreditkarten mehr. Denn es handelt sich bei der Amazon Visa um ein typisches Mittel, um Kunden zu binden. Das heißt nicht, dass die Visa Card schlecht ist. Im Gegenteil. Vor allem kauflustige Amazon-Kunden können von der Kreditkarte richtig profitieren. Vorausgesetzt, du gleichst den Kreditrahmen nicht in Teilbeträgen aus.