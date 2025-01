Eine Kreditkarte mit Jahresgebühr bringt meistens einige Vorteile, die sich je nach Lebensstil wirklich lohnen können. So verhält es sich beim Barclays Platinum Double. Wer gerne mal in den Urlaub fährt, findet hier nämlich das Kreditkarten-Doppel seiner Träume. Das Beste: Aktuell winken sogar noch 50 Euro als Startguthaben. Alles, was du wissen musst, erfährst du hier.

Die Vorteile der Barclays Platinum Double Kreditkarten

Das Wichtigste gleich mal vorab: Beim Platinum Double handelt es sich um zwei Kreditkarten. Eine Visa und eine Mastercard, womit nahezu alle Akzeptanzstellen abgedeckt werden. Sie kosten insgesamt 99 Euro Jahresgebühr, lass dich davon aber nicht abschrecken. Denn dafür bieten sie dir auch viele Vorteile, die sich hauptsächlich dann lohnen, wenn du oft unterwegs bist. Die Karten kommen mit einer integrierten Reiseversicherung sowie einer Auslandsreisekrankenversicherung daher. Du bist im Urlaub also bestens abgesichert und musst nicht extra eine Versicherung abschließen.

Für jede Reise, die du über die Karten und das Angebot „Reiseservice Plus“ buchst, bekommst du sogar fünf Prozent des Preises wieder gutgeschrieben. Dabei ist es egal, ob du eine Pauschalreise oder eine Kreuzfahrt buchst – ausgenommen sind jedoch Nur-Flug-Buchungen. Wenn du unterwegs einen Mietwagen mit den Karten bezahlst, genießt du automatisch Vollkaskoschutz. Gut zu wissen ist außerdem, dass du weltweit kostenlos Geld abheben und gebührenfrei bezahlen kannst. Beachte dabei aber, dass manche ausländische Geldautomaten Gebühren verlangen, die du nicht zurückerstattet bekommst. Wenn du in einem Casino oder Wettbüro bezahlst, musst du mit einer Gebühr über vier Prozent rechnen.

Weiterhin kannst du hier deine Rückzahlungen flexibel einstellen. Bei der Wahl der Raten lässt dir Barclays genug Zeit, denn deine Schulden musst du erst nach acht Wochen begleichen. Wir haben dir nachfolgend noch einmal die wichtigsten Details der Platinum Double Kreditkarten zusammengefasst.

99 Euro Jahresgebühr

Jahresgebühr Jetzt mit 50 Euro Startguthaben

Kein neues Girokonto nötig

Inklusive Reiseabbruch-, Reiserücktritts-, Auslandsreisekrankenversicherung

Vollkaskoschutz für den Mietwagen

5 Prozent Rabatt auf Reisen via „Reiseservice Plus“

Gewährleistungsfrist von Einkäufen um ein Jahr verlängert

Apple Pay und Google Pay

Zahlungsfrist von acht Wochen

Sollzinssatz : 20,64 Prozent p. a., effektiver Jahreszins : 22,71 Prozent

: 20,64 Prozent p. a., : 22,71 Prozent drei Partnerkarten kostenlos

So kommst du an die 50 Euro Startguthaben

Wie oben bereits erwähnt, bekommst du für die Kreditkarten jetzt aktuell ein Startguthaben von 50 Euro. Du musst dafür eine Werbeerlaubnis erteilen. Das bedeutet, dass Barclays dir Infos zu Produkten oder Dienstleistungen per E-Mail oder Push-Nachricht zusenden darf. Diese Einwilligung solltest du dann bis zur Auszahlung der 50 Euro nicht zurückziehen. Weiterhin musst du innerhalb der ersten vier Wochen einen Kartenumsatz von 100 Euro generieren. Das Geld wird dann automatisch nach acht Wochen ausgezahlt.

