Gefunden haben wir den neuen Girokonto-Tipp bei der Openbank. Falls dir diese nichts sagt: Hierbei handelt es sich um eine volldigitale Bank der Santander Group, also von einem äußerst renommierten Unternehmen. Und hier sicherst du dir mit einem kleinen Trick jetzt tatsächlich ein kostenloses Girokonto inklusive 100-Euro-Bonus und weiterer Vorteile.

So einfach sicherst du dir den Bonus

Das Ganze geht wirklich so leicht, wie es klingt: Um dir 100 Euro Bonus zu sichern, musst du einfach ein kostenloses Open Girokonto bei der Openbank eröffnen und dabei den Code START100JUN angeben. Während der Eröffnung gibst du deine Daten an, machst einen kurzen Videoanruf zur Identitätsprüfung und unterschreibst alles elektronisch – fertig ist dein neues Konto.

Wichtig: Um dir den Bonus sichern zu können, musst du anschließend mindestens 700 Euro auf das Konto überweisen und den Betrag für sechs Monate dort liegen lassen. Falls es dir nicht möglich ist, einfach so 700 Euro rüberzuschieben, hier ein Tipp: Melde deinem Arbeitgeber einfach deine neue Openbank-Kontoverbindung. Da du mit dem Konto auch die Open Debit Plus-Karte bekommst, kannst du das Geld ganz normal nutzen – es muss nur während der sechs Monate durchgängig mindestens 700 Euro auf dem Konto bleiben.

Die 100 Euro Prämie bekommst du dann zwei Monate nach der Kontoeröffnung – vorausgesetzt, du eröffnest das Konto im Aktionszeitraum vom 10. bis 26. Juni.

Girokonto abschließen & 100 Euro Bonus sichern (mit Code START100JUN)

Keine Kontoführungsgebühren & sogar Zinsen!

Und es wird noch besser: Es gibt keine Kontoführungsgebühren. Überweisungen und die Kontoverwaltung kosten dich keinen Cent. Auch Bargeld kannst du kostenlos abheben – entweder an einem der 30.000 Geldautomaten von Santander oder bis zu fünfmal im Monat an Automaten in der gesamten Eurozone.

Du bekommst bei der Openbank obendrein sogar Zinsen auf dein ganz normales Girokonto – das ist mittlerweile eher die Ausnahme. Aktuell gibt’s 1,5 Prozent Zinsen pro Jahr, wenn du die kostenlosen „Extra Benefits“ bei der Kontoeröffnung aktivierst.

Ab zum kostenlosen Girokonto der Openbank (100 Euro Bonus mit Code START100JUN)

Dieses Tagesgeldkonto gibt’s dazu

Wenn wir schon beim Sparen sind: Das Willkommens-Tagesgeldkonto der Openbak solltest du dir ebenfalls anschauen. Dieses ist Voraussetzung für das Girokonto, du eröffnest also beide gleichzeitig. Zusätzlich bietet es dir Zugang zur Open Debit Plus-Karte. Die hat übrigens eine optionale Travel Card-Funktion, mit der du einige Reisevorteile bekommst – sie kostet allerdings 7,99 Euro pro Monat und ist daher nur interessant, wenn du ohnehin viel vereist.

Das Willkommens-Tagesgeldkonto lohnt sich mit Blick auf die Zinsen ebenfalls: Du bekommst hier 2,75 Prozent Zinsen pro Jahr – zumindest für die ersten drei Monate. Danach läuft das Konto als normales Tagesgeldkonto weiter, derzeit mit 2,1 Prozent Zinsen pro Jahr. Zum Vergleich: Manche Sparkassen bieten aktuell gerade mal 0,75 Prozent – da lohnt sich ein Wechsel definitiv.

Zum Openbank Angebot (100 Euro Bonus mit Code START100JUN)

Übrigens, für die nötige Sicherheit ist ebenso gesorgt: Deine Einlagen (bis 1 Mio. Euro im Willkommens- und Tagesgeldkonto, unbegrenzt beim Girokonto) sind über den spanischen Einlagensicherungsfonds mit bis zu 100.000 Euro abgedeckt.

