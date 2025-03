Santander schenkt jetzt 150 Euro Bonus für kostenloses Konto ohne Mindest-Geldeingang

Girokonten kommen meist mit einer Kontoführungsgebühr daher, die je nach Bank unterschiedlich hoch ausfallen kann. Es gibt natürlich auch Konten, die als kostenlos angeworben werden und dann aber an einen Mindestgeldeingang geknüpft sind. All diese Bedingungen hat die Santander Bank beim BestGiro Konto über Bord geworfen. Die Führung von diesem ist dauerhaft kostenfrei und nicht an Gehalt oder sonst etwas geknüpft. Als ob das nicht schon Anreiz genug wäre, packt die Bank jetzt auch noch 150 Euro Willkommensbonus obendrauf. Hier erfährst du alles über die Konditionen des Kontos und kannst dann entscheiden, ob dies das Richtige für dich ist.

Das kostenlose Girokonto der Santander

Dieses Konto kannst du bedingungslos kostenlos führen. Du musst hier also weder Gebühren zahlen noch einen Mindestgeldeingang nachweisen. Dazu gibt es eine Santander Visa Debitkarte. Mit dieser hebst du deutschlandweit an circa 2.800 CashPool-Automaten Geld ab. Beim Einkaufen im Einzelhandel kannst du dir ebenfalls bis zu 200 Euro auszahlen lassen. Ob sich ein solcher CashPool-Automat in der Nähe befindet, checkst du ganz einfach hier.

Santander Visa Debitkarte

Du zahlst lieber nur mit der Karte? Dann aktiviere die Visa Debitkarte in Apple Pay, Google Pay oder Garmin Pay. Ein Tipp für den Urlaub oder falls kein CashPool-Automat in der Nähe ist: Du hast die Möglichkeit, dir kostenlos die BestCard Smart Kreditkarte dazu zu holen. Mit dieser kannst du viermal im Monat weltweit kostenlos an Visa-Automaten Geld abheben. Aber Achtung: Santander schlägt hier ein Auslandseinsatzentgelt in Höhe von 1,85 Prozent des Verfügungsbetrags obendrauf.

→ Echte Kreditkarten ohne Gebühr: Das sind die Top 7 im März 2025

Den Überblick über all deine Ausgaben behältst du im MySantander Online Banking Portal. Überziehst du dein Girokonto, greift ein Dispozins von 9,98 Prozent p. a. Auf Wunsch kannst du dir das Konto auch mit einer weiteren Person teilen, dann beantragst du einfach noch eine Partnerkarte.

150 Euro sichern: So kommst du an den Wechselbonus

Um die 150 Euro einzukassieren, musst du zunächst lediglich das BestGiro eröffnen und aktivieren. Die Eröffnung des Kontos soll in wenigen Minuten direkt online erfolgen. Zugangsdaten zum Onlinebanking erhältst du dann nach Vertragsabschluss per Post.

Voraussetzung für den Bonus ist dann, dass du in den vergangenen zwölf Monaten kein Konto bei Santander hattest und für den Kontenwechsel den kostenlosen Wechselservice der Bank in Anspruch nimmst. Das funktioniert entweder digital oder du stattest deiner nächsten Santander-Filiale einen Besuch ab. Dabei informierst entweder du oder die Bank mindestens vier Zahlungspartner (Lastschriften für Strom, Internet, Handy etc.) über den Wechsel. Ist das erledigt, erhältst du nach drei bis vier Monaten deinen Bonus direkt aufs Girokonto.

Die Aktion nochmal in 3 Schritten:

Girokonto „Santander BestGiro“ eröffnen Per Kontowechselservice mindetens 4 Lastschrift-Partner umziehen 150 Euro Bonus erhalten

Durch diesen „Wechselservice-Trick“ sorgt die Bank natürlich über Umwege dafür, dass auf dem sonst kostenlosen Konto immer Bewegung ist. Allerdings ist das deutlich freier gestaltet als bei Konten, die nur bei einem Mindesteingang in Gehaltshöhe gebührenfrei sind.

Jetzt weiterlesen Kreditkarten 2025: Diese Banken zahlen Bonus für Neukunden

Keinen Deal mehr verpassen – Melde dich jetzt für unseren kostenlosen Newsletter an! Unser Deal-Newsletter liefert dir die besten Angebote und brandheiße Schnäppchen direkt in die Inbox. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.