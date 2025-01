Tagesgeld: Direktbank zündet Zinsknaller und verschenkt 40 Euro

Attraktive Tagesgeldangebote werden zunehmend überschaubarer. Durch die schrittweisen Leitzinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB) sind viele Banken in den vergangenen Wochen dazu übergegangen, die Konditionen für Tagesgeld- und Festgeldkonten spürbar nach unten anzupassen. Mehr als 3 Prozent Zinsen auf die eigenen Ersparnisse gibt es nur noch selten. Eine Bank, die in diesem Reigen noch mitspielt, ist die Consorsbank, eine Marke der französischen Großbank BNP Paribas. Sie existiert in Deutschland seit über 30 Jahren und hat nach eigenen Angaben mehr als 1,7 Millionen Kunden.

Tagesgeld: Consorsbank spendiert 40 Euro Bonus

Bis zu einem Betrag von 1 Million Euro kannst du dir bei der Consorsbank jetzt 3,25 Prozent Zinsen pro Jahr sichern. Und das garantiert für drei Monate. Danach geht es mit dem Basiszins weiter, der aktuell bei 1 Prozent p.a. liegt. Das Tagesgeldkonto als solches ist kostenlos, die Zinsgutschrift erfolgt vierteljährlich. Aktuell läuft zudem eine Sonderaktion. Wer mindestens 25.000 Euro auf das Tagesgeldkonto von einer anderen Bank aus einzahlt, darf sich über eine Prämie in Höhe von 40 Euro freuen.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell besten Tagesgeldkonten, die du als Nutzer mit Wohnsitz in Deutschland eröffnen kannst. Dabei haben wir für unseren großen Tagesgeld-Vergleich nur Angebote berücksichtigt, denen mindestens die europäische Einlagensicherung zugrunde liegt und die per Direktanlage nutzbar sind.

Festgeld als Alternative

Als Alternative zu einem Tagesgeldkonto bietet sich ein Festgeldkonto an. Dann erhältst du während der von dir gewählten Laufzeit durchgehend einen fest vereinbarten Zins. Anders als beim Tagesgeld kannst du über das angelegte Geld während dieser Laufzeit aber in aller Regel nicht verfügen; es ist fest angelegt. Aktuell winken bis zu 3,35 Prozent Zinsen pro Jahr.

