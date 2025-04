Deutschland: Kartenzahlung soll zur Pflicht werden

Wie die Welt am Sonntag berichtet, sollen Gewerbetreibende dazu verpflichtet werden, Kartenzahlung zu akzeptieren. Es soll eine „echte Wahlfreiheit im Zahlungsverkehr“ geben, zitiert die Zeitung den SPD-Finanzpolitiker Michael Schrodi. Die SPD habe mit der Union in den Koalitionsgesprächen vereinbart, dass jeder Kunde in Zukunft wahlweise bar oder mit Karte zahlen können soll. Im Verhandlungspapier der zuständigen Arbeitsgruppe heißt es, dass „grundsätzlich Bargeld und mindestens eine digitale Zahlungsoption“ angeboten werden müsse.

Pflicht zur Kartenzahlung soll 15 Milliarden Steuern einbringen

Das Ziel der künftigen Bundesregierung liegt auf der Hand. Sie will Steuerbetrug bekämpfen. Zahlungen per Karte lassen sich kaum vor dem Finanzamt verbergen. Auch eine allgemeine Registrierkassenpflicht soll Steuerbetrug minimieren. Allerdings dürfte das für einige, insbesondere kleinere Läden ein finanzielles Problem darstellen. Gerade bargeldintensive Branchen fallen dem Bericht nach bei Betriebsprüfungen immer wieder dadurch auf, dass ihre Umsätze in der Steuererklärung zu niedrig angesetzt seien. Dem Staat entgingen so jährlich zehn bis 15 Milliarden Euro Steuern.

Der Deutsche Hotel und Gaststättenverband (Dehoga) sieht die Pläne laut Welt am Sonntag kritisch. Der Geschäftsführer des Verbands spricht von zusätzlichen Belastungen für die Gastronomen. Kartenzahlungen verursachen ihm zufolge zusätzliche Kosten wie Miet- und Servicegebühren für die Kartenlesegeräte sowie Transaktions- und Umsatzgebühren. Diese schwanken je nach Anbieter und Bank. Tatsächlich gibt es aber gerade für kleinere Geschäfte auch Anbieter, die komplett auf monatliche Kosten verzichten und nur eine Transaktionsgebühr verlangen. Was viele Händler gerne unbeachtet lassen in ihrer Argumentation: Auch Bargeld verursacht Kosten, wenn es professionell transportiert oder bei der Bank eingezahlt wird. Zudem besteht ein Überfall- und Diebstahlrisiko.