Eine der beliebtesten Kreditkarten ohne Jahresgebühr: Bank schenkt Kunden 25 Euro

Besonders praktisch ist, dass die Kreditkarte per Google Pay und Apple Pay nutzbar ist. Du kannst sie also als kontaktloses Zahlungsmittel in deinem Android-Smartphone oder iPhone hinterlegen und damit als digitales Portemonnaie quasi überall nutzen.

Ideal, etwa für junge Paare oder Familien, ist die Barclays Visa, von der hier die Rede ist. Vor allem aber wegen eines Features, das es so bei keiner anderen Gratis-Kreditkarte gibt. Zunächst geht es aber um den Bonus zum Jahresstart.

Startbonus für Gratis-Kreditkarte: Bank zahlt 25 Euro

Aktuell läuft bei der Barclays eine Aktion, bei der alle, die die Kreditkarte beantragen und aktivieren sowie im Startzeitraum (4 Wochen nach Kartenerhalt) einen Umsatz in Höhe von 100 Euro machen, einen Bonus in Höhe von 25 Euro erhalten. Das ist vor allem dann simpel möglich, wenn du die Karte wirklich wie ein digitales Portemonnaie nutzt und Einkäufe im Supermarkt per Google Wallet oder Apple Pay bezahlst.

Weitere Voraussetzung ist, dass du einwilligst, dass die Bank dir „Informationen zu Produkten und Dienstleistungen“ per Mail oder App-Push schicken darf. Kurzum: eine Werbe-Einwilligung. Tipp: Nach Auszahlung der Gutschrift – die Bank spricht hier von 8 Wochen nach Erreichen des Umsatzziels – kannst du diese Einwilligung wieder zurückziehen.

Barclays Visa Kreditkarte

Im Überblick: Das bekommst du bei der Barclays Visa

Neben dem einmaligen 25-Euro-Bonus gibt’s bei der kostenlosen Kreditkarte der Barclays Bank aber noch ein paar interessante Features, die einen Blick wert sind.

Es handelt sich um eine klassische Kreditkarte ohne Jahres- oder Monatsgebühr (zum großen Kreditkarten-Vergleich) und ohne Mindestumsatz-Anforderungen. Du bekommst also monatlich eine Rechnung über alle zuvor geleisteten Zahlungen mit der Karte. Die kannst du dann auf einmal komplett oder gestreckt per Teilzahlung begleichen. Wenn du Teilzahlung wählst, fallen jedoch Zinsen an. Die liegen mit 20,64 Prozent Sollzins p.a. im Mittelfeld der kostenfreien Kreditkarten (Tipp: Bei den Zinsen ist diese Kreditkarte hier günstiger, einen 25-Euro-Neukundenbonus gibt es dort auch).

Generell sind die ersten 8 Wochen ab einer Zahlung jedoch immer kostenfrei. Bist du bequem, kannst du die Karte auch so einstellen, dass sie den kompletten, monatlichen Rechnungsbetrag automatisch per Lastschrift von deinem gewünschten Konto einzieht. Dann werden pro Monat jedoch 2 Euro fällig.

Viele wählen ihre Kreditkarte vor allem für Zahlungen auf Reisen im Ausland aus. Hierzu schreibt die Bank, dass alle von ihr beeinflussten Geldflüsse gebührenfrei bleiben. Also Bezahlen und Abheben. Achtung: Gebühren, die ein Automatenbetreiber selbst draufschlägt (gerade an Flughäfen und in Touri-Gegenden häufig), sind davon nicht abgedeckt. Die werden also mit in Rechnung gestellt. Kosten entstehen derweil auch, wenn du Umsätze im Glücksspiel- oder Wertpapierkontext – also im Casino, Online-Wettbüro oder beim Aktien-Broker – machst. Dann fallen 4 Prozent an.

Übrigens: Eine automatische Reiseversicherung, wie bei manchen anderen Karten ist bei der gebührenfreien Barclays Visa nicht mit dabei.

Ungeschlagen: Das macht die Barclays Visa besonders

Die meisten kostenlosen Kreditkarten sind mehr oder weniger ähnlich. Mal variieren die Zinsen bei Teilzahlung (was die wenigsten überhaupt nutzen) und mal ist eine Versicherung dabei. Ein Feature hat die Barclays Visa aber exklusiv für sich gepachtet. Du kannst hier bis zu 3 kostenlose Partnerkarten nutzen. Es gibt also bis zu drei vollwertige und digitalisierbare Zahlungsmittel rund um einen Rechnungsaccount. Das macht die Karte zum Flex-Sieger in unserem Vergleich und sorgt für ein echtes Alleinstellungsmerkmal.

Die wichtigsten Daten der Barclays Visa auf einen Blick:

Kostenlose Visa-Kreditkarte

Bonus 2025: 25 Euro Gutschrift für Neukunden, die in den ersten 4 Wochen 100 Euro Umsatz erzielen und einer Werbeeinwilligung zustimmen

Google Pay & Apple Pay

Kostenlose Partnerkarte (max. 3 Karten)

Limit für Bargeldabhebungen: 500 Euro pro Tag

Ratenkauf: 0 Prozent Zinsen für 3 Monate (Bei Käufen bis 500 Euro)

(Bei Käufen bis 500 Euro) 8 Wochen (56 Tage) Zahlungsziel

Effektiver Jahreszins für Teilzahlung und Barverfügung: 20,64 Prozent p.a. (Sollzins 22,71 Prozent)

Achtung: 4 Prozent Gebühren für Umsätze aus Glücksspielen und Wetten

Sicherheit: SMS-TAN und Visa Secure fürs Online-Shopping; SMS-Benachrichtigung über Kreditkarten-Umsätze

PostIdent- und VideoIdent-Verfahren möglich

Sitz der ausstellenden Bank: Irland

Wie lange die 25-Euro-Aktion noch gilt, verrät die Bank auf ihrer Seite übrigens nicht. Die sehr ähnliche Hanseatic Bank mit ihrer GenialCard gewährt den identischen Bonus für ihre Kreditkarte noch bei Beantragung bis zum 12. Februar 2025.

