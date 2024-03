Geschenke von einer Bank oder Sparkasse sind heutzutage äußerst selten. Doch es gibt sie, wie eine Bank jetzt zeigt. Wer ein kostenloses Depot bei dem Online-Broker Finanzen.net Zero eröffnet, bekommt 25 Euro Startguthaben und sogar eine Aktie geschenkt. Der Broker arbeitet dabei mit der Baader Bank zusammen und erhebt weder für das Konto noch für den Kauf und Verkauf von Aktien, ETFs und Co. Gebühren. Die Kontoeröffnung geht ziemlich schnell und einfach über das Handy vonstatten. Wir haben selbst ein Konto eröffnet und zeigen dir, wie du an das Geld und an die Aktie kommst.

Kostenloses Konto eröffnen: Bank macht es dir einfach

Ein Konto bei Zero kannst du ganz einfach auf der Internetseite der Bank eröffnen. Eins vorab: Damit du den Bonus von 25 Euro und eine Aktie gratis bekommst, musst du bei der Eröffnung den Promocode „QWHAS“ eingeben. Der ist nur noch bis zum 31. März gültig. Hast du dich registriert, musst du dich per POSTIDENT-Verfahren identifizieren. Man kann dafür zwar auch zur Post gehen, schneller und einfacher ist das aber übers Smartphone. Dazu musst du nur deinen Personalausweis in die Kamera des Handys halten und dich so identifizieren. Anschließend ist dein Konto bei der Bank eröffnet und du bekommst eine IBAN, um etwa Geld einzahlen zu können.

Um an die 25 Euro und eine Gratis-Aktie zu kommen, musst du fünf Trades innerhalb von 45 Tagen machen. Das bedeutet: Fünf Aktien oder ETFs kaufen und/oder verkaufen und die Bank zahlt dir den Bonus aus. Zudem bekommst du nach sechs Wochen deine Gratis-Aktie. Die Aktien werden zufällig den berechtigten Kunden eingebucht, dabei entfallen auf 1.000 Kunden 5 Biontech-Aktien, 10 Apple-Aktien und 985 Aktien der Commerzbank.

Was bekomme ich sonst noch?

In dem Depot von Zero kannst du mit mehr als 7.500 Aktien aus 52 Ländern handeln und in über 2.000 ETFs investieren – und das kostenlos. Du kannst Sparpläne bereits ab 1 Euro erstellen und sogar Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum kaufen und verkaufen. All das funktioniert nicht nur über die Internetseite der Bank, sondern auch über die kostenlose App für Android-Handys und das iPhone.

