Schlechte Nachrichten für viele Kunden der ING: Ab sofort gibt es für alle Bestandskunden weniger Zinsen auf das Tagesgeld. Die bekannte deutsche Direktbank mit niederländischen Wurzeln zahlt bestehenden Kunden ab sofort nämlich nur noch 1 Prozent Zinsen. Der ohnehin magere Bestandskundenzins wird damit ein weiteres Mal nach unten angepasst. Die Bank reagiert damit auf die zu wiederholten Male erfolgte Anpassung der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank (EZB).

ING Tagesgeld: Neukunden erhalten 3 Prozent Zinsen

Neukunden erhalten bei der ING derzeit für die ersten vier Monate noch 3 Prozent Zinsen p. a. – bis zu einem Betrag von 250.000 Euro. Aber nur, wenn in den vergangenen sechs Monaten kein ING Extra-Konto in Kombination mit einem kostenlosen Tagesgeldkonto genutzt wurde. Eine Zinsgutschrift findet bei der ING einmal im Jahr zum 31. Dezember statt.

Über die nachfolgende Tabelle kannst du sehen, bei welchen Banken und Versicherungen du aktuell als Neukunde sogar mehr als 3 Prozent Zinsen auf dein Tagesgeld abstauben kannst. Berücksichtigt sind von uns nur Angebote, die du per Direktanlage nutzen kannst. In der Spitze sind aktuell bis zu 4 Prozent Zinsen p. a. möglich. Für eine langfristigere Geldanlage empfiehlt sich gegebenenfalls auch ein Blick auf die aktuell besten Festgeldkonten.

100 Prämie für Eröffnung eines Girokontos

Wer noch kein Girokonto bei der ING nutzt und in den vergangenen zwölf Monaten auch kein Extra-Konto genutzt hat, kann sich noch bis Ende Februar übrigens über 100 Euro Prämie freuen. Dafür müssen in den ersten vier Monaten in zwei aufeinanderfolgenden Monaten Geldeingänge über mindestens 1.000 Euro auf dem Konto eingehen. Bei Personen unter 28 Jahren reichen zweimal 500 Euro aus. Die Summe darf auch in mehreren Teilbeträgen eingehen. Den 100-Euro-Bonus gibt es circa sieben Werktage nach dem zweiten entsprechenden Geldeingang.

