Amazon haut Samsonite-Koffer mit 45 Prozent Rabatt raus

Reisen sind bekanntlich recht teuer. Wer Flug, Fahrt und Hotel oder AirBnB bezahlen muss, greift schonmal tiefer in die Taschen. Wohl dem, der zumindest schon einen Koffer hat. Wer auch das Gepäck noch braucht, kann hier auch schnell in preisliche Untiefen geraten. So kosten Koffer der Kölner Luxus-Marke Rimowa gerne vierstellige Beträge. Eine andere Top-Marke, die fast immer zuerst genannt wird, ist Samsonite. Und deren Stücke gibt’s gerade überraschend günstig bei Amazon.

„Made in Europe“: Samsonite-Koffer jetzt wieder günstig bei Amazon

Der Hersteller mit Sitz in Luxemburg produziert einen Teil seiner Koffer in der EU (vorrangig in Ungarn) und ist nicht nur deshalb äußerst gefragt. Bei Amazons Frühlingsangeboten (von 25. bis 31. März) ist jetzt eine ganze Reihe Koffer und Trolleys des Herstellers teils stark reduziert.

Mit dabei sind Handgepäckkoffer, aber auch mittelgroße bis riesige Gepäckstücke, die für mehrwöchige und Spezialreisen ausgelegt sind. Spannend sind extravagantere Modelle, wie die S’Cure-Reihe, die ein überraschendes Feature aufweist.

Serien wie die S’Cure-Reihe mit ihren innen geteilten Hartschalenkoffern oder die robusten, komplett ausgefütterten und erweiterbaren Flux-Modelle sind tatsächlich noch „Made in Europe“. Bei anderen Reihen – etwa Intuo-Serie oder den Base-Boost-Koffern – geht auch Samsonite schon den Produktionsweg über Fernost.

Handgepäckkoffer mit großem Rabatt

Unser Preis-Tipp aus den aktuellen Angeboten ist der Samsonite Base Boost, der mit 45 Prozent Nachlass auch die Rangliste der rein preislichen Reduktionen anführt. Für 92,50 Euro bekommst du den stoffbezogenen Handgepäckoffer mit 39 Litern Volumen (55 cm). Der Referenzpreis von 170 Euro ist zwar nicht zeitgemäß, aber auch im Vergleich zum zuletzt niedrigen Preis sparst du gerade rund 20 Euro.

Gleiche Größe, robustere Schale und eine etwas edlere innere Auskleidung bietet der Flux S von Samsonite. Dieser Handgepäckkoffer ist mit 44 Litern auf 55 cm sogar ein bisschen raumeffizienter als der Base Boost. Den Flux S gibt’s für 103,50 Euro. Zuletzt waren es noch über 20 Euro mehr.

Der Insider-Tipp unter den Samsonite-Koffern ist jedoch der S’Cure. Das Besondere an diesem Hartschallen-Trolley ist, dass er keinen generellen Reißverschluss besitzt. Den Koffer schließt du mittels dreier mächtiger Schnallen, die durchgehende Falz sicher abriegeln. Das nimmt dem Koffer ein sensibles Verschleißteil. Der S’Cure Spinner S als Handgepäck ist in Türkis im Angebot – für 124,60 Euro. Das sind knapp 43 Prozent Rabatt.

Größe M bis XL: Reisekoffer mit über 40 Prozent Rabatt

Den Samsonite Intuo Spinner M mit seiner Relief-Oberfläche auf der Hartschale bekommst du gerade ebenfalls stark reduziert. Der Koffer bietet 79 bis 87 Liter Fassungsvermögen und mit 69 Zentimetern ordentlich Platz für mehrtägige bis -wöchige Reisen. 132 Euro stehen hier jetzt auf dem Preisschild der gelben Variante, das sind 45 Prozent Nachlass auf den UVP und immerhin noch 23 Euro weniger als bis zuletzt.

Für alle, die es richtig ernst meinen, gibt’s den Trolley auch in XL günstiger, dann sogar in Schwarz. Mit 81 Zentimetern Höhe und Platz für 132 respektive 144 Litern (bei ausgeklappter Mittel-Erweiterung) ist hier Platz für die halbe Garderobe. 160 Euro stehen gerade auf dem Preisschild. Gestern kostete der Koffer noch über 200 Euro.

Amazon Frühlingsangebote bis 31. März

Amazons Frühlingsangebote werden fast so prominent beworben, wie die zwei Mal im Jahr ausgetragenen Prime Days. Vorteil jetzt: Die Angebote gelten a) für alle, auch nicht Prime-Kunden und b) für einen längeren Zeitraum. Wobei – wenn Produkte ergriffen sind, laufen die Angebote auch aus.

