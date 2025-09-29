Montagsblues? Die Amazon-Deals des Tages (29.09) halten dagegen

Wir starten die neue Woche mit taufrischen Amazon-Deals des Tages. Heute gibt’s eine spannende Alternative zum Dyson Airwrap oder Hygrometer im Dreierpack. Egal ob für dich selbst oder zum Verschenken – lass dir die heutigen Schnäppchen nicht entgehen.
Die Top-Amazon-Deals am Montag
- Für Fahrradfans: Dieser Fahrradanhänger für das Auto kann zwei Räder tragen und mit maximal 50 Kilogramm belastet werden. Er wird auf der Anhängerkupplung montiert und ist abklappbar. Statt 199,95 Euro kostet er dich bei Amazon aktuell nur 144,90 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Der Dreame AirStyle Pro ist eine preiswerte Alternative zum Dyson Airwrap. Er kommt mit sieben verschiedenen Funktionen und Aufsätzen daher und zaubert dir im Nu Locken, glatte Haare oder voluminöse Föhnfrisuren. Der UVP über 299 Euro ist aktuell auf 238,99 Euro reduziert. Hier geht’s zum Angebot.
- Mit dieser WLAN Steckdose von Tapo kannst du den Energieverbrauch deiner Geräte genau überwachen. Du kannst sie außerdem per Sprachbefehl oder über die dazugehörige App steuern. Amazon verkauft sie dir für nur 8,49 Euro, was einem Rabatt von 57 Prozent entspricht. Hier geht’s zum Angebot.
- Jetzt, wenn es kälter wird, ist es besonders wichtig, auf die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit zu achten. Solche Hygrometer helfen dir dabei, ein gutes Klima aufrechtzuerhalten. Drei Stück, die du auch per App überwachen kannst, kosten dich 41,99 Euro statt 59,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
Täglich neue Schnäppchen von Amazon
Kannst du alles nicht gebrauchen? Dann freu dich schon mal auf morgen. Wir versorgen dich auch am Dienstag mit den coolsten Amazon-Deals. Falls du nicht warten möchtest, schau doch mal hier auf unserer Deal-Seite vorbei.
