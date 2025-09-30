Täuschend echt? Dieser Akku-Sauger sieht aus wie Dyson – kostet aber nicht mal die Hälfte

Dyson-Fans aufgepasst: Hier kommt ein Akku-Staubsauger, der sich bei Amazon frech wie selbstbewusst präsentiert. Schon auf den ersten Blick erinnert er stark an die Premium-Sauger von Dyson. Der Clou: Während die bekannten Geräte oft ein kleines Vermögen kosten, bekommst du diesen Helfer schon für rund die Hälfte. Sowohl optisch als auch beim Namen tritt er als echter Herausforderer auf und landet regelmäßig in den Verkaufscharts weit oben. Wir verraten dir, welche Features das Gerät mitbringt und ob sich die „Dyson-Alternative“ für dich lohnt.

Dreiste Kopie oder seltsamer Zufall?

Wer in den Tiefen von Amazon auf die Suche nach Akku-Staubsaugern geht, findet natürlich auch die Marken-Geräte von Bosch, Dyson, Dreame, Tineco, Philips, und und und … Zu allererst tauchen Angebote von wenig- bis nichtssagenden Firmen – zumeist aus China stammend – auf. Wer hat etwa noch nie von „MIBODE“, „Lubluelu“ oder „Kissof“ gehört? Rhetorische Frage. Fast niemand dürfte diese Firmen wirklich kennen oder zumindest etwas direkt mit ihnen assoziieren.

Vermutlich kommen die Geräte am Ende sogar alle aus dem gleichen Werk. Der Unterschied zu Dyson auf den ersten Blick: Vor allem der Preis. Die angesprochenen Akku-Staubsauger kosten in der Regel weit unter 200 Euro. Originale Dysons starten dagegen erst bei um die 300 und landen dann schnell bei 500 bis 700 Euro.

An- statt D-yson

Sind die meisten der Billig-Dysons immerhin vom Namen her deutlich vom Original zu unterscheiden, ist das bei diesem Exemplar nochmal eine Spur dreister: Dieser Staubsauger für 122,49 Euro (dank aktuellem 40-Prozent-Rabatt und 20-Euro-Coupon) hört auf den Namen „Anyson“ und macht schon beim Markenwort aus der vermeintlichen Verwandtschaft keinen großen Hehl.

Die Marketing-Informationen klingen natürlich herausragend und lassen auf ein gutes Produkt schließen. Allem voran die direkt ins Auge springenden 45.000 Pascal Saugkraft. Dyson ist da auf dem Papier weniger stark unterwegs, gibt in seiner eigenen Einheit Air Watt beim günstigsten Modell Dyson V8 auch eine nicht zu vernachlässigende Kombi aus Unterdruck (Pascal) und Luftstrom an. Wodurch die Saugkraft der beiden Modelle insgesamt auf einem ähnlichen Niveau liegen könnte.

Lange Zeit „Bestseller Nummer 1“

Bei Amazon ist der „Anyson“ gerade günstiger erhältlich und Amazon selbst tritt sogar als Versender auf („Versand durch Amazon“). Verkäufer ist hingegen eine offenbar aus China stammende Verkaufsagentur namens GONGJIEEU. Übrigens: Das Ganze läuft offiziell über Amazon, diese Marketplace-Verkäufer sind in der Regel seriös und der Versand durch Amazon untermauert die Echtheit von Angebot und Produkt.

Damit noch nicht genug: Das Modell wurde Anfang des Jahres lange Zeit auch noch als „Bestseller Nr. 1 in der Kategorie Stabstaubsauger & Elektrische Kehrbesen“ geführt (aktuell ist er auf Rang 18 abgerutscht) und erfreut sich insgesamt scheinbar großer Beliebtheit.

Von daher handelt es sich nicht um ein Fake-Produkt, sondern um ein offiziell zugelassenes und wohl auch funktionales zum günstigen Preis. Eine Vollkatastrophe von einem Staubsauger musst du nicht erwarten.

Im Vergleich mit dem günstigsten verfügbaren Original – der Dyson V8 kostet selbst im Top-Angebot für gerade 279 Euro mehr als das Doppelte – hat der Anyson auf dem Papier sogar den länger haltenden Akku (65 vs. 40 Minuten), allerdings ist die Akkukapazität mit je 2.800 mAh identisch. Auch bei weiteren Parametern auf dem Papier schlägt Anyson seinen Kontrahenten mit dem D vornedran. In der Praxis müsste sich das erst einmal beweisen.

Billo-Sauger bei Amazon schnappen – droht ein Fehlkauf?

Am Ende zahlst du bei Dyson für die Marke drauf und für ein paar Extra-Features, wie das in die Wandhalterung integrierte Ladegerät und auch eine vollintegrierte App-Unterstützung – je nach Gerät. Entscheidend ist aber auch, welche Leistung die Komponenten vom Papier in ihrer Gesamtheit in der Praxis wortwörtlich aufs Parkett bringen. Hier sind dann auch Verschleißteile, Qualität von Einzelteilen wie den Bürstenrollen oder die Ausbalanciertheit des Geräts als Stielsauger von Bedeutung. Hier gilt die Annahme, dass Dyson das für sich genommen bessere Gesamtprodukt liefert. Wer vor allem sparen möchte, kann mit vielen günstigen Alternativen – ob von mehr oder weniger namhaften Herstellern – echte Schnäppchen auf eigene Gefahr machen.

Zum Stichwort Verschleiß- und Ersatzteile. Hier ist Dyson mit dem Verkauf von Einzelteilen über den offiziellen Ersatzteile-Shop mit unter anderem Ersatz-Kugel-Rollen, auf denen die Sauger fahren, unübertroffen. Anyson verkauft immerhin aber Ersatzakkus – also das wichtigste Verschleißteil – für 50 Euro via Amazon. Bei Dyson kostet ein neuer Akku das Doppelte.

