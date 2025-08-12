MediaMarkt-Rallye saugt Dyson-Preis ein: So günstig war dieser Akku-Sauger selten

Denn just im Moment ist ein Dyson-Akkustaubsauger zum Preis von weit unter 300 Euro zu haben. Möglich macht den Deal das neue „Preisversprechen“ von MediaMarkt. Zumindest ist der hier behandelte Dyson-Akkustaubsauger mit dem neu eingeführten Label „Preisheld“ behaftet.

Dyson V8 Advanced im Angebot

Wie die meisten Akkusauger von Dyson, ist auch der V8 Advanced (hier geht’s direkt zum Angebot) in den ikonischen Farben Grau/Silber und Violett designt. So wird er für den einen oder anderen zu einem echten Blickfang in Küche oder Wohnzimmer. Wer sich hingegen um das Aussehen nicht so schert, bekommt auch innere Werte, die überzeugen. So bietet der Akkusauger von Dyson einerseits eine hohe Saugkraft von bis zu 130 AW. Andererseits bietet er eine lange Laufzeit, um deine Wohnung in einem Rutsch sauber zu bekommen. Bis zu 40 Minuten kommt der kabellose Sauger mit einer Aufladung aus.

Darüber hinaus ist er perfekt für Haushalte mit Haustieren. Denn die Bodenbürste ist so konzipiert, dass sich auch lange Haare nicht verheddern und dadurch die Saugleistung nicht gemindert wird. Deine Haustiere werden dir ebenfalls danken, dass der Staubsauger verhältnismäßig leise ist – dem Schallschutz sei Dank. Und bist du allergisch gegen Hausstaub, erledigt das Filtrationssystem von Dyson einen guten Job. Denn bis zu 99,99 Prozent kleinster Partikel soll der Akkusauger herausfiltern können.

Lieferumfang des Dyson V8 Advanced

Dazu ist im Lieferumfang neben dem Handgerät samt Saugrohr und Motorbar-Bodendüse noch eine Wandhalterung zur Aufbewahrung sowie ein Ladegerät enthalten. Mit der beiliegenden Fugendüse kommst du außerdem problemlos in Ritzen und andere schmale Bereiche. Und die Kombi-Zubehördüse ist ideal für die Reinigung von Oberflächen, wie Regalen oder Fußleisten. Das Zubehör kannst du wahlweise direkt mit dem Handgerät verbinden oder mit dem Saugrohr, um auch weiter entfernte Bereiche reinigen zu können.

Satter Rabatt: So günstig ist der Akkusauger jetzt

Statt 399 Euro kostet der Dyson V8 Advanced jetzt nur noch 269 Euro. Aber ist das auch im Vergleich ein gutes Angebot? Der Akkusauger ist aktuell laut Preisvergleich nirgendwo sonst günstiger erhältlich. Allerdings läuft das Angebot im Rahmen der MwSt.-Aktion nur noch bis zum 30. Juni. Du solltest also nicht zu lange warten.

Vor ein paar Wochen – als MediaMarkt mal wieder die „Mehrwertsteuer vom Preis abzog“ – war der Dyson V8 zum ähnlichen Preis zu haben (damals durch die Exaktheit der Preisberechnung sogar noch ein paar Cent günstiger). Wer das Angebot verpasst hat, macht hier nun aber den zweitbesten Deal des Jahres für den originalen Dyson-Sauger. Zur Wahrheit gehört auch, dass Amazon den Preis gekontert hat. Wer also lieber hier shoppt, bekommt den identischen Preis.

→ Hier bei MediaMarkt kaufen

→ Hier bei Amazon kaufen

Tipp: Insgesamt ist bei MediaMarkt gerade einiges im „Inventurabverkauf“ stark reduziert. Welche Deals der Aktion sich sonst noch lohnen, haben wir in diesem Artikel untersucht.

