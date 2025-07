Genial: Dieses Haushaltsgerät spart eine Menge Zeit und kostet jetzt nur noch die Hälfte

40 Stunden arbeiten, einkaufen, kochen, den Müll rausbringen – und dann auch noch putzen? All diese Aufgaben fressen ganz schön Zeit. Wie praktisch wäre es da, wenn du wenigstens das Staubsaugen und Putzen in einem Durchgang erledigen könntest? Mit dem Tineco Floor One S3 Extreme Nass-/Trockensauger geht genau das. Und komfortabler ist es auch noch, als mit einem Wischmopp. Wie lange das Angebot bleibt, ist leider nicht abzusehen.

Jetzt zum halben Preis: Tineco Saugwischer bei Expert kaufen!

Das kann der Tineco Floor One S3 Extreme

Bei einem Saugwischer wie dem Tineco Floor One S3 Extreme sind zwei Tanks verbaut – ein Frischwasser- und ein Schmutzwassertank. Dadurch verwendest du bei der Reinigung stets sauberes Wasser, während das verschmutzte Wasser in dem dafür vorgesehen Tank landet. Außerdem sind hier rotierende Bürsten verbaut, die den Boden effektiv wischen – ganz, ohne dass du dich anstrengen musst. So sind nicht nur Staub und Krümel schnell entfernt, sondern auch klebrige oder feuchte Verschmutzungen. Das schmutzige Wasser wird zudem direkt eingesaugt, sodass die Böden schnell wieder betretbar sind.

Tineco Floor One S3 Extreme in seiner Dockingstation

Da der Tineco-Saugwischer kabellos ist, bist du hiermit absolut flexibel und kannst von Raum zu Raum gehen, ohne umzustecken. Mit einer Aufladung kommst du bis zu 35 Minuten aus. Somit bekommst du auch kleine bis mittelgroße Wohnungen in einem Rutsch sauber. Zusätzlich praktisch: über den iLoop Smart Sensor siehst du permanent, wie schmutzig der Boden noch ist und kannst so besonders verdreckte Stellen erneut bearbeiten. Der Tineco Floor One S3 Extreme wird übrigens mit einer Dockingstation geliefert, die nicht nur das Gerät wieder auflädt, sondern die Bürste auch vollautomatisch reinigt. Du hast also auch nach dem Hausputz kaum mehr Arbeit mit der Wartung.

Saugwischer für rund 200 Euro – ein guter Preis?

Aber nicht nur die Funktionen des Nass-/Trockensaugers mit einer 4,5 von 5 Sternen-Bewertung überzeugen, sondern auch der Preis. Expert senkt den Saugwischer gerade um rund 50 Prozent, sodass du nur noch 217,97 statt ursprünglich 449 Euro (UVP) dafür zahlen musst. Der Versand ist übrigens kostenfrei. Um das Angebot einmal einzuordnen, werfen wir einen Blick auf den Preisvergleich. Und hier sieht man: Aktuell ist fast kein anderer Shop günstiger. Du kannst aber auch bei eBay zuschlagen. Hier wird dasselbe Modell von „Saturn Chemnitz“ verkauft. Dann zahlst du sogar nur noch 199 Euro (versandkostenfrei).

Noch mehr Angebote in unserem WhatsApp-Kanal

Übrigens: Jetzt verpasst du kein Top-Schnäppchen mehr im Netz! Mit dem WhatsApp DEAL-Alarm von inside digital landen die besten Angebote direkt im Chat. Wir durchsuchen das Netz für dich und melden uns nur, wenn es sich wirklich lohnt:

Tech-Deals & Must-haves für alle

Tarif-Angebote für Mobilfunk & Internet

Exklusive Rabattcodes & Preisfehler

Immer geprüft von den inside digital Deal Experten – abonniere jetzt unseren neuen WhatsApp-Kanal!