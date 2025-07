Gegen die Hitzewelle: Netto verkauft mobile Klimaanlage wahnsinnig günstig

In meiner Wohnung heizt es sich im Sommer meist richtig auf – da hilft kein Ventilator und kein Stoßlüften abends mehr. Auch Tage nach einer Hitzewelle ist es drinnen noch super heiß. Die einzige Lösung: eine Klimaanlage. Wenn du aber kein solches Gerät teuer einbauen willst oder darfst, ist ein mobiles Gerät die beste Wahl. Und ein solches ist jetzt bei Netto fast 40 Prozent billiger. Das musst du wissen.

Mobile Klimaanlage bei netto: Das kann sie

Bei Netto ist die Mobile Klimaanlage „Kimo – 9000 BTU“ der Marke Home Deluxe gerade um 37 Prozent reduziert. Dadurch rutscht der Preis auf unter 200 Euro und du sparst so einiges. Die Klimaanlage verfügt über vier Rollen an der Unterseite und kann so etwa tagsüber ins Homeoffice geschoben werden, abends ins Wohnzimmer und nachts ins Schlafzimmer. So hast du es immer da schön kühl, wo du dich gerade aufhältst. Allerdings muss immer ein Fenster in der Nähe sein, über das du die warme Luft abgeben kannst. Das Gerät kann dabei nicht nur die Luft abkühlen, sondern bei Bedarf auch entfeuchten. Wenn du also öfters mal Schimmel an den Wänden und Fenstern entdeckst, lohnt sich auch hierfür die Investition.

So sieht die mobile Klimaanlage aus

Und wenns nicht ganz so heiß ist, kannst du auch mal nur in den Lüften-Modus schalten, um Energie zu sparen. Außerdem verfügt die Klimaanlage über einen Timer und Schlafmodus, der die Maschine automatisch nach einiger Zeit abschaltet. Praktisch ist auch: Das Klimagerät lässt sich sogar von unterwegs per App steuern. So kannst du sie etwa schonmal auf dem Weg nach Hause anschmeißen und dich so auf ein kühles Zuhause freuen.

37 Prozent Rabatt & so sparst du sogar noch mehr

Vom UVP von eigentlich 319 Euro zieht Netto gerade 37 Prozent ab. Dadurch stehen nur noch 199,99 Euro auf der Rechnung. Es kommen zwar noch 5,95 Euro für den Versand hinzu, aber per Klick auf „5-Prozent Rabatt aktivieren”, ziehst du nochmal ein paar Euro ab. Zum Schluss stehen dadurch insgesamt nur noch 195,94 Euro für die Klimaanlage auf der Rechnung.

Übrigens: Als weitere Abkühlung zwischendurch verkauft Netto gerade auch eine coole Eiswürfelmaschine 46 Prozent billiger. Die produziert permanent perfekt geformte Eiswürfel, sodass du immer eine Erfrischung für dein Kaltgetränk parat hast. Schau sie dir hier einmal genauer an.

