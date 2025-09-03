Platz 1: Dieses 100-Euro-Handy stürmt die Verkaufscharts! [Update]

Derzeit ist in der Smartphone-Bestseller-Liste von Amazon wieder mächtig Bewegung drin. Es gibt einen neuen Spitzenreiter des Rankings. Untermauert wird die Beliebtheit des Smartphones auch durch unser inside digital Leserranking. Da kommt es sehr gut und passend, dass der Preis für das Handy gerade auch noch massiv sinkt. Auf unter 100 Euro (direkt zum Shop).

Neuer Bestseller: Samsung-Handy stürmt Verkaufscharts

Bei uns wird das Smartphone von Samsung nämlich derzeit auf Rang 2 geführt. Bei Amazon ist es – Stand Dienstagvormittag – sogar Erster. Die Rede ist vom Einsteiger-Modell Samsung Galaxy A16. Das Smartphone besticht durch solide Technik, einer Triple-Kamera und vor allem einem ziemlich großen Akku (5.000 mAh).

Bei Amazon hat es in dieser Woche das iPhone 16 als meistverkauftes Gerät abgelöst und sich gemeinsam mit dem etwas teureren Galaxy A56. Möglich macht’s offenbar ein Preisrutsch. Der ist woanders aber noch deutlicher ausgefallen.

Hier kostet es gerade nur 120 100 Euro

Denn während Amazon-Kunden für das Samsung-Handy gerade mehr als 130 Euro hinblättern müssen, kommen MediaMarkt-Käufer zum neuen Bestpreis auf ihre Kosten. [UPDATE] Nur 99 Euro stehen hier dank mächtigen 41 Prozent Rabatt auf dem Preisschild. Versand ist gratis. Bis Dienstag war das Handy mit 119 Euro ebenfalls schon bemerkenswert gut bepreist. Jetzt ist das Angebot ein echter Kracher!

Wichtig zu wissen: Es handelt sich beiden Angeboten um die LTE-Version des Samsung-Handys. Wer auf 5G-Mobilfunk Wert legt, sollte also nicht zugreifen und sich anderweitig umschauen (Bestpreis zur 5G-Version weiter unten im Artikel).

Für den Alltag eines 100-Euro-Handys (Telefonieren, Navigieren, WhatsApp und sonstige Apps) ist LTE/4G übrigens absolut ausreichend. Es ist also unter dem Preis-Aspekt kein wirklicher Nachteil des Handys.

Samsung Galaxy A16 5G Datenblatt zum Testbericht Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Samsung Exynos 1330 Arbeitsspeicher 4 GB , 8 GB Farbe Blau

Türkis

Weiß Marktstart Oktober 2024 Gewicht 200 g

Die 5G-Variante des Smartphones ist gerade beim Händler Cyberport am günstigsten. Hier zahlst du rund 150 Euro für das Gerät mit neuerem Mobilfunkstandard. Die 50 Euro Aufpreis gegenüber dem MediaMarkt-Schnäppchen zur LTE-Variante können eine Überlegung wert sein. Wirklich auffallen dürfte der Unterschied im Alltag wie erwähnt aber nicht. Unsere Empfehlung – das 100-Euro-Handy ist für seinen Preis ein „Hot-Take“.

Für 20 Euro macht MediaMarkt auf das A16 noch eine Schutzfolie drauf. An sich ist das viel Geld für den kleinen Service. Viele scheuen sich aber vor dem Akt und es ist immer noch eine Disziplin für sich, selbst einen Displayschutz sauber und ohne (bleibende) Luftblasen aufzubringen.

Geheimtipp: Diese 5G-Alternative kostet nur 20 Euro mehr

Tipp für alle, die ein bisschen experimenteller unterwegs sind: Gerade verkauft Amazon das Nothing CMF Phone (1). Das bietet unter anderem 5G, eine nominell bessere Kamera – und kostet dank starkem 46-Prozent-Rabatt jetzt 129 Euro – also nur 20 Euro mehr als das 4G-only-Modell von Samsung.