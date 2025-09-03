Platz 1: Dieses 100-Euro-Handy stürmt die Verkaufscharts! [Update]

Profilbild von Michael Stupp Michael Stupp
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Auch wenn das iPhone übers Jahr gesehen das wohl meistverkaufte Handy an sich ist. Temporär sind immer mal einige, vor allem preisgünstige Android-Modelle ganz vorne in den Verkaufscharts zu finden. So wie jetzt dieses Modell für jetzt nur 99 Euro.
Neuer Bestseller: 100-Euro-Handy stürmt Verkaufscharts
Platz 1: 100-Euro-Handy stürmt VerkaufschartsBildquelle: Copilot IC, Amazon, MediaMarkt
  • Teilen

Derzeit ist in der Smartphone-Bestseller-Liste von Amazon wieder mächtig Bewegung drin. Es gibt einen neuen Spitzenreiter des Rankings. Untermauert wird die Beliebtheit des Smartphones auch durch unser inside digital Leserranking. Da kommt es sehr gut und passend, dass der Preis für das Handy gerade auch noch massiv sinkt. Auf unter 100 Euro (direkt zum Shop).

Neuer Bestseller: Samsung-Handy stürmt Verkaufscharts

Bei uns wird das Smartphone von Samsung nämlich derzeit auf Rang 2 geführt. Bei Amazon ist es – Stand Dienstagvormittag – sogar Erster. Die Rede ist vom Einsteiger-Modell Samsung Galaxy A16. Das Smartphone besticht durch solide Technik, einer Triple-Kamera und vor allem einem ziemlich großen Akku (5.000 mAh).

Bei Amazon hat es in dieser Woche das iPhone 16 als meistverkauftes Gerät abgelöst und sich gemeinsam mit dem etwas teureren Galaxy A56. Möglich macht’s offenbar ein Preisrutsch. Der ist woanders aber noch deutlicher ausgefallen.

Hier kostet es gerade nur 120 100 Euro

Denn während Amazon-Kunden für das Samsung-Handy gerade mehr als 130 Euro hinblättern müssen, kommen MediaMarkt-Käufer zum neuen Bestpreis auf ihre Kosten. [UPDATE] Nur 99 Euro stehen hier dank mächtigen 41 Prozent Rabatt auf dem Preisschild. Versand ist gratis. Bis Dienstag war das Handy mit 119 Euro ebenfalls schon bemerkenswert gut bepreist. Jetzt ist das Angebot ein echter Kracher!

Wichtig zu wissen: Es handelt sich beiden Angeboten um die LTE-Version des Samsung-Handys. Wer auf 5G-Mobilfunk Wert legt, sollte also nicht zugreifen und sich anderweitig umschauen (Bestpreis zur 5G-Version weiter unten im Artikel).

Hier geht’s zum Angebot!

Für den Alltag eines 100-Euro-Handys (Telefonieren, Navigieren, WhatsApp und sonstige Apps) ist LTE/4G übrigens absolut ausreichend. Es ist also unter dem Preis-Aspekt kein wirklicher Nachteil des Handys.

samsung-galaxy-a16-5g
Samsung Galaxy A16 5G
Datenblatt zum Testbericht

Allgemein

Betriebssystem Android
Prozessor Samsung Exynos 1330
Arbeitsspeicher 4 GB , 8 GB
Farbe
  • Blau
  • Türkis
  • Weiß
Marktstart Oktober 2024
Gewicht 200 g
Jetzt kaufen!

Die 5G-Variante des Smartphones ist gerade beim Händler Cyberport am günstigsten. Hier zahlst du rund 150 Euro für das Gerät mit neuerem Mobilfunkstandard. Die 50 Euro Aufpreis gegenüber dem MediaMarkt-Schnäppchen zur LTE-Variante können eine Überlegung wert sein. Wirklich auffallen dürfte der Unterschied im Alltag wie erwähnt aber nicht. Unsere Empfehlung – das 100-Euro-Handy ist für seinen Preis ein „Hot-Take“.

Für 20 Euro macht MediaMarkt auf das A16 noch eine Schutzfolie drauf. An sich ist das viel Geld für den kleinen Service. Viele scheuen sich aber vor dem Akt und es ist immer noch eine Disziplin für sich, selbst einen Displayschutz sauber und ohne (bleibende) Luftblasen aufzubringen.

Geheimtipp: Diese 5G-Alternative kostet nur 20 Euro mehr

Tipp für alle, die ein bisschen experimenteller unterwegs sind: Gerade verkauft Amazon das Nothing CMF Phone (1). Das bietet unter anderem 5G, eine nominell bessere Kamera – und kostet dank starkem 46-Prozent-Rabatt jetzt 129 Euro – also nur 20 Euro mehr als das 4G-only-Modell von Samsung.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

MediaMarkt reduziert Samsung deutlich - Smartphones, Tablets und mehr im Angebot
Jetzt weiterlesen
MediaMarkt haut im Samsung-Ausverkauf Handys, Tablets & mehr raus

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Bosch Universal Brush im Einsatz in einem Backofen. Davor das Amazon-Logo
Gadgets
Amazon verkauft Bosch-Gerät, das wirklich jeder haben sollte
Blitzer austricksen: So fährst du zu schnell, ohne geblitzt zu werden
Auto
Endlich billiger: Auf diesen Rabatt haben Autofahrer gewartet
Hintergrund: Vodafone SIM-Karten auf einem Haufen; Vordergrund: Ein Screenshot mit gehighlighteten Infos zum Tarif
Tarife
Sommer-Aktion endet bald: Ist Vodafones Special-Angebot wirklich ein Schnäppchen?
E-Bike
Bis zu 72 % Rabatt: Sieben Marken-E-Bikes für den Herbst stark reduziert – auch Cube ist dabei
Smartphone
Bei dieser MediaMarkt-Aktion kommen alle auf ihre Kosten, die nicht zu Samsung, Google oder Xiaomi wollen
Tarife
50 GB für 7,99 Euro – Aber dieser Tarif ist wegen eines anderen Features so beliebt
Gadgets
Amazon: 6-Euro-Gadget sollte jeder Autofahrer besitzen – es verhindert schwere Unfälle
Küche
So zahlst du nur 144 Euro: Dieser Airfryer löst ein Heißluftfritteusen-Problem, das andere verschweigen
Amazon
Fire TV Stick 4K und mehr günstig: Diese Amazon-Deals sind heute (2.09.) sehenswert