Mittwoch-Deals: Amazon reduziert heute (3.9.) beliebten Echo Smart Speaker um 55 Prozent

Es sieht alles nach dem großen Amazon-Ausverkauf in dieser Woche aus. Neben Echo Dot, Spot, Show und Pop sind Fire TV Sticks, Kindles, Ring-Sicherheits-Kameras und mehr im Angebot. Einige der Rabatte übersteigen die 50 Prozent.

Die besten Amazon-Deals am Mittwoch

Der Fire TV Stick ist Amazons Wunderwaffe. Er macht unsmarte Fernseher smart und welche, die smart sein wollen, noch smarter. Wenige echte Smart-TVs kommen wirklich an die Nutzererfahrung der HDMI-Sticks von Amazon ran. Unser Tipp: Den Fire TV Stick 4K gibt’s gerade für 37,99 Euro (46 Prozent Rabatt)

Hör ich da ein Echo? Die smarten Speaker und Kombi-Geräte mit eingebauter Alexa-Assistenz sind zu Hauf im Angebot. Eine kurze Übersicht: Echo Pop: 24,99 Euro (-55 Prozent) Echo Dot: 34,99 Euro (-46 Prozent) Echo Spot: 64,99 Euro (-32 Prozent) Echo Show 8: 94,99 Euro (44 Prozent)



Wer in den Urlaub nicht gleich drei bis vier Wälzer mitschleppen will, sondern seine Lektüren lieber auf einem eBook-Reader liest, greift – neben Thalias Tolino oder diesem besonderen Exemplar – oft zum Kindle von Amazon. Diese Varianten sind gerade im Angebot: Kindle Paperwhite: 139,99 Euro (-18 Prozent) Kindle Scribe: 249 Euro (-38 Prozent) Kindle Kids: 99,99 Euro (-23 Prozent) Kindle eBook-Reader: 89,99 Euro (-18 Prozent) Kindle Colorsoft: 229,99 Euro (-21 Prozent)



Und ein Gerät ist uns dann noch in den Blick gesprungen. Recht untypisch, aber genial vom Konzept. Für jetzt nur knapp 50 Euro verkauft Amazon ein Luftqualitäts-Messgerät. Das benachrichtigt dich, wenn du im Home-Office mal wieder den ganzen Sauerstoff weggeatmet hast und erinnert dich ans Lüften – und die Pause. Das ist nur ein Szenario. Aber insgesamt sind das leicht investierte 50 Euro für nachhaltige Gesundheit. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

Heute war nichts für dich dabei? Freu dich einfach schon mal auf die Amazon-Angebote vom morgigen Donnerstag, vielleicht wirst du dann fündig. Weitere coole Deals warten schon jetzt hier auf dich.

→ Zu den Deals vom Donnerstag

← Zu den Deals vom Dienstag

Jetzt weiterlesen 11 Spar-Tipps für Amazon: So shoppen die Profis beim Online-Giganten