Clever sparen mit Amazon: Diese Deals (30.09.) machen dein Leben bequemer

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Heute bei den Amazon-Deals des Tages gibt’s doppelte Entlastung: Im Fokus ist eine Massagepistole für entspannte Muskeln und eine elektronische Parkscheibe, die dich vor Strafzetteln schützt. Hier kommen die Angebote!
Deals vom Dienstag
Die Amazon-Deals vom DienstagBildquelle: inside digital
  • Teilen

Stell dir vor, du kommst nach einem anstrengenden Tag nach Hause und gönnst dir eine wohltuende Massage – ganz ohne Termin im Studio. Genau das ist heute bei den Amazon-Deals des Tages (30.09.) möglich, denn eine praktische Massagepistole wartet zu einem reduzierten Preis auf dich. Und damit du nicht nur zu Hause entspannter unterwegs bist, sondern auch im Straßenverkehr Stress vermeidest, gibt es zusätzlich eine elektrische Parkscheibe, die dir lästige Strafzettel erspart. Damit nicht genug, es warten noch mehr Deals auf dich, los geht’s!

Prime Day 2025: Diese 8 Angebote überraschen – Mit Samsung-Handy, Bosch-Geräten & mehr

Dienstags-Angebote bei Amazon: Das ist unsere Auswahl

  • Diese Handyhalterung für dein Auto ist magnetisch und kommt mit separaten Magnetplatten daher, die du in die Hülle deines Smartphones klemmen kannst. Die Halterung selbst klemmst du in den Lüftungsschlitz deines Autos und schon kann es losgehen. Für 6,98 Euro gehört sie dir. Hier geht’s zum Angebot.
  • Wir bleiben gleich im Auto: Für 21,19 Euro bekommst du eine elektronische Parkscheibe mit Zulassung vom Kraftfahrt-Bundesamt. Du klebst sie einfach in deine Windschutzscheibe und wenn dein Auto mehr als 20 Sekunden lang steht, stellt sie automatisch die Ankunftszeit ein. Hier geht’s zum Angebot.
  • Du kämpfst mit Schmerzen und Verspannungen? Eine solche Massagepistole kann helfen. Sie kommt mit 32 unterschiedlichen Geschwindigkeiten daher und du kannst die für dich passende Frequenz auswählen. Verschiedene Aufsätze eignen sich für unterschiedliche Körperstellen und Problemzonen. Für 67,99 Euro gehört sie dir. Hier geht’s zum Angebot.
  • Pasta wie von deinem Lieblingsitaliener – einfach selbst gemacht: mit dieser elektrischen Pastamaschine von Klarstein. Im Lieferumfang sind sieben Aufsätze für unterschiedliche Pastaformen enthalten. Insgesamt hat sie eine Kapazität von 500 Gramm. Bei Amazon zahlst du jetzt 103,55 Euro statt 134,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Weitere coole Deals warten schon

Heute hat dich nichts interessiert? Keine Sorge, wir suchen dir auch morgen wieder brandaktuelle Deals von Amazon heraus. Um dir die Wartezeit zu verkürzen, kannst du auch gerne hier einmal durch unsere anderen Deals stöbern.

Zu den besten Deals am Mittwoch
Zu den besten Deals am Montag

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Mitreden

1 KOMMENTAR

  1. Nutzerbild Heinz Multhaup

    Sehr gute Auswahl.

    Antwort

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Lidl verkauft nächste Woche einen QLED-TV für unter 200 Euro
Fernseher & Smart TV
Lidl verkauft nächste Woche diesen QLED-TV für unter 200 Euro
Junger Mann lächelt in sein Smartphone
Tarife
Günstiger als ein Döner: 25-GB-Tarif für dauerhaft unter 5 Euro
Aldi verkauft nächste Woche ein Gerät für unter 20 Euro, das im Haushalt massiv Zeit spart
Schnäppchen
Aldi verkauft ab Donnerstag (2.10.) ein 20-Euro-Gadget, das den Alltag gewaltig erleichtert
Kreditkarten
Mit der Amazon Visa Kreditkarte sicherst du dir doppeltes Cashback während der Prime Days
Tarife
Wird bald teurer: Vodafone-Tarif jetzt noch für 4,99 Euro sichern
Netflix
Letzte Chance: Schnell noch Rabatt aufs Netflix-Abo sichern
Schnäppchen
Europäischer Cloud-Speicher: Lebenslange Tarife bis zu 70 Prozent günstiger
Amazon
Montagsblues? Die Amazon-Deals des Tages (29.09) halten dagegen
Schnäppchen
Netto verkauft 10-Euro-Produkt, das jeder auf Reisen dabeihaben sollte