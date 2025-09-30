Clever sparen mit Amazon: Diese Deals (30.09.) machen dein Leben bequemer

Stell dir vor, du kommst nach einem anstrengenden Tag nach Hause und gönnst dir eine wohltuende Massage – ganz ohne Termin im Studio. Genau das ist heute bei den Amazon-Deals des Tages (30.09.) möglich, denn eine praktische Massagepistole wartet zu einem reduzierten Preis auf dich. Und damit du nicht nur zu Hause entspannter unterwegs bist, sondern auch im Straßenverkehr Stress vermeidest, gibt es zusätzlich eine elektrische Parkscheibe, die dir lästige Strafzettel erspart. Damit nicht genug, es warten noch mehr Deals auf dich, los geht’s!

Diese Handyhalterung für dein Auto ist magnetisch und kommt mit separaten Magnetplatten daher, die du in die Hülle deines Smartphones klemmen kannst. Die Halterung selbst klemmst du in den Lüftungsschlitz deines Autos und schon kann es losgehen. Für 6,98 Euro gehört sie dir. Hier geht’s zum Angebot.

Wir bleiben gleich im Auto: Für 21,19 Euro bekommst du eine elektronische Parkscheibe mit Zulassung vom Kraftfahrt-Bundesamt. Du klebst sie einfach in deine Windschutzscheibe und wenn dein Auto mehr als 20 Sekunden lang steht, stellt sie automatisch die Ankunftszeit ein. Hier geht’s zum Angebot.

Du kämpfst mit Schmerzen und Verspannungen? Eine solche Massagepistole kann helfen. Sie kommt mit 32 unterschiedlichen Geschwindigkeiten daher und du kannst die für dich passende Frequenz auswählen. Verschiedene Aufsätze eignen sich für unterschiedliche Körperstellen und Problemzonen. Für 67,99 Euro gehört sie dir. Hier geht’s zum Angebot.

Pasta wie von deinem Lieblingsitaliener – einfach selbst gemacht: mit dieser elektrischen Pastamaschine von Klarstein. Im Lieferumfang sind sieben Aufsätze für unterschiedliche Pastaformen enthalten. Insgesamt hat sie eine Kapazität von 500 Gramm. Bei Amazon zahlst du jetzt 103,55 Euro statt 134,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

