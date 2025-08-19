Testsieger zum Sparpreis: Vorwerk reduziert Akkusauger und verschenkt Gutscheine im Wert von bis zu 250 €

Falls du es leid bist, dich mit schwacher Saugkraft, komplizierter Bedienung oder einem Akku mit kurzer Laufzeit herumzuschlagen, dürfte der Kobold VK7 die perfekte Lösung sein. Nicht ohne Grund wurde er von der Stiftung Warentest zum Testsieger gekürt. Mit dem passenden Zubehör verwandelst du ihn im Handumdrehen in einen echten Saugwischer. Momentan bietet Vorwerk verschiedene Bundle-Angebote an, bei denen du richtig profitieren kannst.

Vorwerk Kobold VK7 Akku-Staubsauger: Das macht ihn einzigartig

Als wir den Kobold VK7 Akku-Staubsauger von Vorwerk vergangenes Jahr getestet haben, waren wir definitiv begeistert. Sowohl die Akkulaufzeit als auch die Leistung und Bedienbarkeit konnten absolut punkten. Ein ähnliches Ergebnis kommt auch von der Stiftung Warentest. Hier schnitt der Akku-Staubsauger mit der Note gut (2,1) ab und ging so als Testsieger hervor. Dyson, Bosch, Philips und Co. hatten somit keine Chance gegen den ausgeklügelten Haushaltshelfer aus Wuppertal.

Und die Bewertung kommt nicht von ungefähr. Ohne den motorisierten Aufsatz der EB7 Elektrobürste für Böden kommst du mit einer Akkuladung bis zu 60 Minuten aus, um so etwa Möbel oder deinen Pkw-Innenraum abzusaugen. Nutzt du die EB7 Elektrobürste für die Reinigung deiner Böden, kommst du immerhin auf bis zu 36 Minuten Laufzeit. Bei der Reinigung besonders praktisch: Die EB7 Elektrobürste erkennt die Bodenbeschaffenheiten automatisch und passt die Saugleistung von selbst an. So musst du dir um nichts Gedanken machen und gehst sicher, dass selbst aus Teppichen jedes Staubkorn entfernt wird.

Vorwerk Akku-Staubsauger Kobold VK7 mit geöffneter Front.

Dir stehen bei der Reinigung außerdem insgesamt vier Saugstufen zur Verfügung – mit dem Boost-Modus holst du selbst groben Schmutz aus der hintersten Ecke. Darüber hinaus praktisch: Durch die flache Bauweise kommst du sogar unter niedrige Möbel problemlos. Das Display zeigt dir währenddessen wichtige Informationen über die Restlaufzeit, den Filtertütenfüllstand und mehr an. Übrigens sind die hier eingesetzten Filtertüten ideal für Allergiker. Denn sie fangen Feinstaubpartikel und Schimmelpilzsporen erfolgreich ein. Dies wurde sogar vom TÜV Nord als „für Allergiker geeignet“ zertifiziert.

Mit üppigem Lieferumfang und 100-Euro-Gutschein

Den Stiftung Warentest Testsieger – bestehend aus VK7 Akku-Staubsauger, Kobold EB7 Elektrobürste, Kobold SC7 Ladegerät und sechs Kobold FP7 Premium Filtertüten – kannst du dir jetzt für 1.049 Euro bestellen. Dazu bekommst du aktuell noch einen 100-Euro-Aktionsgutschein geschenkt, mit dem du im Vorwerk-Onlineshop etwa weitere Filtertüten kaufen kannst. Doch auch weitere Geräte wie den Kobold VM7 Akku-Handstaubsauger beziehungsweise den Akku-Fenstersauger Kobold VG100+ und vieles kannst du dir hiermit preiswerter sichern.

Saugen UND wischen: Mit dem SP7 Saugwischer kann der VK7 noch mehr

Zusammen mit dem SP7 Saugwischer Aufsatz holst du noch mehr aus dem Kobold VK7 heraus. Dann wird aus dem Haushaltsgerät nämlich ein vollwertiger Saugwischer. Das bedeutet: Du kannst nicht nur Staub, Krümmel und sonstigen losen Schmutz aufnehmen, sondern entfernst auch feuchte oder klebrige Verschmutzungen, wie verschüttete Milch oder eingetrockneten Honig, vom Boden. Ein großer Vorteil ist, dass du dir so einen ganzen Arbeitsschritt sparst. Denn anstatt erst saugen und anschließend wischen zu müssen, erledigst du hier beides in nur einem Durchgang. Du sparst dir also rund die Hälfte der Zeit und musst nicht länger einen schweren Wassereimer durchs Haus tragen.

Der Vorwerk VK7 als Saugwischer.

Der Saugwischer-Aufsatz ist für fast alle Hartböden geeignet und kann daher sowohl auf Parkett, Laminat, Fliesen, Steinböden oder Vinyl als auch auf geölten beziehungsweise gewachsten Holzböden verwendet werden. Eine Akkuladung reicht für bis zu 23 Minuten Reinigung am Stück aus, während der integrierte Wassertank für bis zu 60 Quadratmeter Reinigung am Stück durchhält. Vorwerk selbst verspricht ein streifenfreies Reinigungsergebnis. Und in unserem Test konnte der „Besserwischer“ – wie Vorwerk ihn liebevoll nennt – sogar hartnäckigen und eingetrockneten Dreck restlos entfernen. Farbflecken im frisch gestrichenen Zimmer waren hiermit schnell verschwunden.

Kobold VK7 und SP7 Saugwischer im Angebot bei Vorwerk

Im Set für 1.499 Euro sicherst du dir den Kobold VK7 Akku-Staubsauger zusammen mit der EB7 Elektrobürste und dem SP7 Saugwischer Aufsatz. Mit dabei sind außerdem:

1 Kobold SC7 Ladegerät

3 Kobold MF Reinigungstücher Universal

1 Flasche Koboclean Universal (500 ml)

6 Kobold FP7 Premium Filtertüten

Dazu schenkt dir Vorwerk momentan noch einen 150-Euro-Aktionsgutschein, den du ebenfalls beliebig bei deinem nächsten Einkauf im Vorwerk-Onlineshop verwenden kannst.

Hier gibt’s sogar einen 250-Euro-Gutschein gratis zum Set

Wie eingangs erwähnt, kannst du dir aber sogar einen Gutschein mit einem Wert in Höhe von 250 Euro sichern. Den erhältst du beim Kauf des sogenannten „Feel-Summer-Set deluxe“. Hier ist neben dem VK7 Akku-Staubsauger mit Elektrobürste und Saugwischer auch noch ein Polsterbürsten-Aufsatz mit dabei. Und damit nicht genug, bekommst du auch noch Vorwerks Fenstersauger mit Clean Kit dazu, der für eine streifenfreie Reinigung sämtlicher Glasflächen und glatter Oberflächen sorgt. Hier ist also für einen Preis von 1.999 Euro so ziemlich alles dabei, was du für den Hausputz brauchst. Im Vergleich zu den Einzelpreisen sparst du in dem Set laut Vorwerk bereits knapp 300 Euro. Der 250-Euro-Aktionsgutschein macht das Angebot aber noch einmal zusätzlich attraktiver.

Übrigens hat Vorwerk aktuell eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, die es dir ermöglicht, den VK7 Akku-Staubsauger (mit Saugwischer) einmal unverbindlich in deinen eigenen vier Wänden auszuprobieren. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass du mit dem Gerät unzufrieden bist, kannst du es somit einfach ohne Verluste wieder zurückgeben.

Darüber hinaus kannst du aktuell ab einem Warenwert von 1.049 Euro von einer null Prozent Sonderteilzahlung profitieren. Wählst du diese aus, zahlst du den Wert entspannt in Raten ab – aber, ohne dass Zinsen für dich anfallen. Zu investierst also insgesamt denselben Betrag, musst aber nicht alles auf einmal zahlen.