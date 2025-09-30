Aldi verkauft ab Donnerstag (2.10.) ein 20-Euro-Gadget, das den Alltag gewaltig erleichtert

Ab Donnerstag (2. Oktober) bringt Aldi ein spannendes Tool für weniger als 20 Euro in die Regale. Mit diesem Gerät entfernst du mühelos Schmutz von Küchenflächen, Badarmaturen, Gartenmöbeln oder sogar Schuhen. Wer nicht warten möchte, findet Alternativen bereits jetzt günstig bei Amazon.
Aldi verkauft nächste Woche ein Gerät für unter 20 Euro, das im Haushalt massiv Zeit spart
Im aktuellen Prospekt von Aldi Nord sticht eine elektrische Bürste der Marke Ambiano hervor. Sie kostet 17,99 Euro und liegt ab dem 2. Oktober in den Filialen bereit (siehe Prospekt Seiten 24/25). Im Lieferumfang enthalten sind verschiedene Aufsätze sowie ein Akku, der sich bequem wieder aufladen lässt. Damit reinigst du ohne großen Aufwand ganz unterschiedliche Oberflächen. Falls du sofort zuschlagen möchtest oder Aldi Nord in deiner Nähe fehlt, kannst du alternativ zu vergleichbaren Online-Angeboten greifen – wir haben sehr ähnliche Produkte bei Amazon günstig gefunden.

Das kann die Bürste von Aldi & Alternative bei Amazon

Die elektrische Reinigungsbürste bei Aldi Nord wird mit einer kleinen Box verkauft und enthält verschiedene Bürsten- und Schwammaufsätze. Der verbaute Motor lässt die Aufsätze schnell rotieren. So lassen sich Backofen, Duschwand oder Gartenliege auch von hartnäckigem Schmutz befreien. Das Gerät wird per USB-Kabel aufgeladen, wodurch du die Bürste flexibel nutzen kannst – auch ohne Steckdose in der Nähe.

Elektrische Reinigungsbürste Ambiano
Die elektrische Reinigungsbürste von Aldi aus dem Prospekt

Da aber nicht jeder einen Aldi Nord in der Nähe hat, haben wir geschaut, ob es bei Amazon vergleichbare Angebote gibt – und siehe da: Beim Versandriesen kannst du für 27,19 Euro ein sehr ähnliches Gadget mit diversen Aufsätzen kaufen. Ob für den Abwasch, Autofelgen, Möbel, Pfannenböden oder Grillgeräte – mit entsprechenden Bürsten und Schwämmen lassen sich diese Flächen ebenso bequem und gründlich reinigen. Diese Bürste arbeitet somit fast identisch wie das Modell von Aldi. Aber: Der Akku des Amazon-Gadgets soll mit 60 Minuten Laufzeit sogar etwas länger halten als das Aldi-Modell.

Etwas teurer, dafür von Bosch: UniversalBrush 34 Prozent reduziert

Bist du bereit, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen? Dann könnte sich auch ein Blick auf ein Modell von Bosch lohnen. Die Bosch UniversalBrush ist aktuell um 34 Prozent reduziert und kostet nur noch 35 Euro. Sie lässt sich bequem per Micro-USB laden und funktioniert danach ebenso völlig kabellos. Ein Motor sorgt dafür, dass die jeweiligen Aufsätze schnell rotieren – so entfernst du Schmutz ohne Kraftaufwand. Egal ob Waschbecken, Fliesen, Fugen, Autoreifen oder Gartenmöbel: Mit dem Bürstenaufsatz bringst du jede Oberfläche schnell auf Vordermann.

Im Paket steckt außerdem eine kleine Detailbürste, die selbst in enge Spalten und schwer zugängliche Ecken passt. Für hartnäckige Verschmutzungen liegt ein starkes Scheuerpad bei, mit dem du Backöfen, Töpfe oder Pfannen schnell wieder sauber bekommst – sogar Rost auf kleineren Flächen lässt sich damit beseitigen. Ein Mikrofaserpad hilft, Armaturen, Herdplatten oder Glasflächen gründlich zu reinigen. Alle Aufsätze sind mehrfach nutzbar und dürfen in die Spülmaschine, wodurch du keinen Aufwand bei der Pflege hast.

