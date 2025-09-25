Die Huawei Watch GT 6 Pro ist erst seit kurzer Zeit auf dem Markt. In einem ersten Test haben wir die neue Smartwatch direkt auf die Probe gestellt und waren unter anderem von den speziellen Features für Radfahrer überzeugt. Hiermit bekommen sowohl Profi-Radsportler als auch Hobby-Fahrradfahrer und sonstige Sportler eine All-In-One-Unterstützung am Handgelenk.

Must-have für Radsportler: Power-Metering und Sturzerkennung

Du fährst gerne Fahrrad und willst deine Erfolge und Leistungen tracken? Dann ist die neue Huawei Watch GT 6 Pro essenziell. Denn: Neben Basics, mit denen viele Smartwatches punkten, verfügt diese neue Uhr über einige Funktionen, die perfekt auf Fahrradfahrer zugeschnitten sind. So ist die Watch GT 6 Pro laut Huawei die erste Smartwatch der Branche, die virtuelles Power-Metering unterstützt. Das heißt: Du benötigst kein ins Fahrrad integriertes Power-Meter mehr, um die erbrachte Leistung beim Treten in die Pedale zu messen. Stattdessen berechnet die Smartwatch die Leistung aus Parametern wie der Geschwindigkeit, der Höhe und deinem Körpergewicht.

Außerdem arbeitet die smarte Uhr mit einer neuen und präzisen FTP-Metrik, die deine persönliche „Ausdauer-Schwelle“ beim Radfahren ermittelt. Dadurch kannst du dein Training mit der Watch GT 6 Pro noch besser steuern und hast einen genaueren Leistungsvergleich. Darüber hinaus lassen sich deine Strecken per GPS tracken und du kannst jetzt zum Beispiel aus der App Komoot auch Routen vor der Fahrt importieren.

Cool ist weiterhin: Die Uhr erkennt automatisch, wenn du dein Training mit dem Fahrrad startest oder pausierst. Du kannst also das Tracking nicht mehr vergessen. Und solltest du mit deinem Bike im Wald, auf dem Feld oder in den Bergen einmal stürzen, erkennt das die Uhr von selbst und fordert Hilfe an. Somit sorgt sie auch für mehr Sicherheit auf dem Rad.

Diese Features sind ebenfalls perfekt für Outdoor-Sport

Aber auch Basics, wie die Messung deiner Herzfrequenz, der Geschwindigkeit oder der Trittfrequenz unterstützt die Huawei Watch GT 6 Pro. Und besonders wichtig für Radfahrer, die gerne lange Touren – eventuell selbst über mehrere Tage – unternehmen: die Akkulaufzeit. Die neue Huawei-Smartwatch soll bis zu 21 Tage mit einer Aufladung durchhalten. Das ist wirklich stark und macht auch Outdoor-Trips ohne Stromversorgung über eine lange Zeit möglich.

Zudem punktet das Display mit einer hohen Helligkeit, die es auch bei Sonnenlicht gut ablesbar macht. Und das Gehäuse der Watch ist ebenfalls vor Wasser und Korrosion geschützt. Selbst Schweiß oder ein plötzlich einsetzender Regen machen der Smartwatch somit nichts aus. Pluspunkt: Sowohl Apple– als auch Androidnutzer können die Smartwatch mit ihrem Handy koppeln.

Perfekt fürs Radfahren – Die Huawei Watch GT 6 Pro misst Herzfrequenz, FTP und vieles mehr

Nur für begrenzte Zeit: Gratis-Extras und Rabatte

Überzeugt? Noch bis zum 28. September gibt es ein Angebot, das dir den Kauf zusätzlich schmackhaft macht. Für 379 Euro bekommst du zur Huawei Watch GT 6 Pro ein Wechselarmband in einer Farbe deiner Wahl geschenkt und drei Monate Zugriff auf Huawei Health+ sind ebenfalls inklusive. Das ist aber noch nicht alles. Du kannst dir zudem kostenlos die Huawei FreeBuds SE 4 ANC im Wert von 59,99 Euro dazu sichern oder wahlweise den Huawei Sound Joy 2 Bluetooth-Speaker im Wert von eigentlich 99,99 Euro für nur 19,99 Euro Aufpreis gönnen.

Um dir eines der Extras zu sichern, musst du es unter „Unsere Empfehlungen für Dich“ aussuchen und im Bestellprozess anschließend den Code AINSIDEDGT6 eingeben. Alternativ kannst du mit dem Code AINSIDEDGT630 auch einfach 30 Euro Rabatt beim Kauf der Uhr bekommen oder dir die Huawei FreeBuds SE 3 als Gratis-Extra sichern.