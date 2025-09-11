Die Sonne blendet, du kannst kaum mehr was auf dem Bildschirm erkennen, und wenn doch, dann machst du dir dabei die Augen kaputt. Kommt dir das bekannt vor? Genau dieses Problem hatte zumindest meine Frau im vergangenen Strandurlaub, als sie auf ihrem E-Book-Reader lesen wollte. Huawei hat sich genau dieses Problem vorgeknöpft und liefert mit seinem Huawei MatePad 11,5“ PaperMatte die Lösung. Und hierbei handelt es sich um deutlich mehr als nur eine Kindle-Alternative mit Spezial-Display.

Wir haben es bereits getestet: So gut ist das „Papier-Tablet“ MatePad 11,5″ PaperMatte von Huawei!

PaperMatte-Display macht Lesen in der Sonne endlich angenehm

Hauptaugenmerk des neuen Huawei MatePad 11,5“ PaperMatte ist das namensgebende PaperMatte-Display. Dieser matte Bildschirm reduziert Reflexionen durch Sonnenstrahlen gewaltig, wodurch du draußen bei gutem Wetter dennoch stets alles erkennen kannst. Bei anderen Geräten musst du hierfür die Helligkeit gehörig hochschrauben – was nicht nur den Akku, sondern auch die Augen mehr belastet. Obendrein wird durch die spezielle Display-Technologie ebenso ein weiteres Kindle- und Tablet-Problem gelöst: Fingerabdrücke haben durch die Matte-Oberfläche kaum eine Chance.

Huawei umgeht das Problem mit dem matten Display, wodurch sich das MatePad 11,5“ PaperMatte ideal als Kinde-Alternative für den Urlaub eignet. Doch das Gerät kann noch viel mehr, als nur ein E-Book-Reader zu sein. Du holst dir hiermit nämlich ein vollwertiges Tablet, mit 2,5K Auflösung, 120-Hz-Bildwiederholrate und starker Leistung für Smart-Home-Steuerung und entspanntes Streamen auf der Couch. In Kombination mit einer Tastatur hast du mit dem Tablet sogar einen super kompakten Laptop-Ersatz für mobiles Arbeiten. In Sachen Akkuleistung musst du ebenfalls keine Abstriche machen: Dieser liefert nämlich beispielsweise genug Leistung für bis zu 14 Stunden Videostreaming.

Wir haben das Huawei MatePad 11,5“ PaperMatte übrigens bereits selbst testen können. Unsere Eindrücke liest du hier im Testbericht. Zusätzlich haben wir auch ein kleines Video-Review auf YouTube hochgeladen. Hier zeigen wir dir zudem, wie du bekannte Google-Dienste ruckzuck auf dem Huawei-Tablet installierst.

Huawei MatePad 11,5“ PaperMatte: Jetzt mit Gratis-Extra kaufen

Technisch weiß das Huawei MatePad 11,5“ PaperMatte rund um sein Spezial-Display also auf jeden Fall zu überzeugen. Doch was kostet das Gerät? In der Version mit 8 GB RAM und 256-GB-Speicherplatz zahlst du für das Tablet derzeit 319 Euro. Besonders cool: Wenn du beim Kauf den M-Pencil mit in den Warenkorb packst und dabei den Code AHWTXZ99 nutzt, bekommst du den Eingabestift im Wert von 99 Euro komplett gratis dazu. Dieser ist insbesondere für Grafiker und Zeichner eine tolle Erweiterung.

Wer hingegen mit einem Gerät E-Reader, Tablet und Notebook abdecken möchte, kann sich für einen Aufpreis von 50 Euro direkt eine passende Tastatur zum Huawei MatePad 11,5“ PaperMatte dazuholen.

→ Jetzt Huawei MatePad 11,5“ PaperMatte kaufen

