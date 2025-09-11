Preis-Leistungs-Kracher von MediaMarkt: Bestseller-Tablet für nur 139 Euro

Du suchst nach einer Alternative zu teuren Tablets für Vorlesungen, Streaming oder Video-Calls? Statt Hunderte, ja sogar über tausend Euro für ein High-End-Gerät von Apple oder Samsung auszugeben, lohnt sich ein Blick auf günstigere Modelle. Der aktuelle Bestseller im Online-Shop von MediaMarkt ist für nur 139 Euro erhältlich. Ob sich dieses Angebot für dich lohnt, erfährst du hier.

Lenovo Tab M11: So gut ist der Preis tatsächlich

Das Lenovo Tablet ist Teil der „Preishelden“-Aktion von MediaMarkt. Das Versprechen ist, dass du alle teilnehmenden Geräte zum besten Preis im Netz bekommst. Bedeutet: Kein anderer Händler ist aktuell günstiger. Um dies zu gewährleisten, passt MediaMarkt den Preis angeblich mehrmals pro Tag an.

Und mit Blick auf den Preisvergleich hält MediaMarkt dieses Versprechen auch – zumindest fast. Zwar gabs das Tablet inklusive Stift schon mal ein paar Euro günstiger, aktuell kommst du aber nur bei Amazon für rund 138,90 Euro und damit circa 10 Cent günstiger dran. Obendrein scheint das Tablet auch sehr beliebt zu sein, denn MediaMarkt kennzeichnet es mit einem Bestseller-Badge und hängt noch den Zusatz „Dieser Artikel wird oft angesehen“ auf die Produktseite. Aber was spricht, außer dem Preis und der offensichtlichen Beliebtheit, noch für das Lenovo Tab M11? Werfen wir einen Blick unter die Haube.

So gut kann ein Tablet für 139 Euro sein

Für das Geld bekommst du ein Tablet in einem schicken Grau und den passenden Stift, mit dem du zeichnen und Notizen machen kannst. Damit ist es eine optimale Wahl für Studierende oder kreative Köpfe. Dieser hat eine Akkulaufzeit von bis zu 180 Stunden und läuft mit austauschbaren AAAA-Batterien. Das Tablet selbst ist elf Zoll groß und sieben Millimeter schlank. Passt also locker in jeden Rucksack.

So sieht das Tablet aus

Das Full-HD-Display gibt Netflix und Co. in einer starken Qualität wieder. Im Inneren stecken 128 Gigabyte interner Speicher sowie vier Gigabyte RAM. In Kombination mit der Bildwiederholrate von 90 Hertz sorgt das dafür, dass du die Benutzung ohne Ruckler genießen kannst. Der Akku hat eine Kapazität von 7.040 Milliamperestunden, wodurch du laut Hersteller bis zu zehn Stunden lang nonstop Videos wiedergeben kannst. Einen normalen Alltag in der Uni oder auf der Arbeit steckt es also locker weg. Deine eigenen Videos und Fotos nimmst du mit der acht Megapixel starken Rückkamera auf.

Für Bücherfans besonders interessant: Lenovo hat einen speziellen Lese-Modus verbaut, der die blauen Lichtbestandteile aus dem Display filtert, was das Lesen super angenehm machen soll. Per Bluetooth lässt sich außerdem eine Tastatur koppeln, und schon kannst du mit dem Tablet auch Hausarbeiten schreiben.

Das Tablet kann genau das, was ein Tablet eben so können soll – und ist für den Alltag mehr als ausreichend. Für 139 Euro, der Versand ist gratis, schnappst du dir hier einen echten Preis-Leistungs-Kracher, mit dem du nichts falsch machst.

