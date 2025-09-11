Nur 12,99 Euro: Diesen Kopfhörer-Deal solltest du nicht verpassen!

Vergiss, dass Marken-Kopfhörer teuer sein müssen! Bei Amazon gibt’s die Xiaomi Redmi Buds 6 Active gerade zum absoluten Witzpreis. Für nur 12,99 Euro gehören die In-Ears dir. Aber was taugen die Kopfhörer für diesen Spottpreis und sind sie wirklich das Richtige für dich? Das klären wir jetzt.

Heftiger Deal – oder doch nicht?

12,99 Euro sind ein wahnsinnig guter Preis für Kopfhörer – so viel steht schon mal fest. Allerdings: Die Redmi Buds 6 Active sind auch ohne Rabatt nicht wirklich teuer. Normalerweise stehen rund 17 Euro auf der Rechnung. Der aktuelle Preis von 12,99 Euro ist aber trotzdem nicht zu verachten, denn laut Preisvergleich gab’s die In-Ears bisher noch nie günstiger. Im Klartext heißt das: Der Rabatt ist für sich betrachtet mit nur 4 Euro vielleicht nicht ganz so krass, der Preis ist aber dennoch unübertroffen. Schnäppchenjäger können also bei Interesse beruhigt zuschlagen.

13 Euro für In-Ear-Kopfhörer: Das darfst du erwarten

Der Preis stimmt so weit, werfen wir also mal einen Blick hinter die Kulissen. Die Kopfhörer gönnen dir in Kombination mit dem Ladecase bis zu 30 Stunden lang Musikgenuss. Zum Vergleich: Die 130-Euro teuren Sony Link Buds Fit schaffen eine Akkulaufzeit von 21 Stunden – ein deutlicher Unterschied.

Über die Xiaomi Earbuds App kannst du den Klang an die Musik oder deinen Podcast anpassen und unter anderem Stimmen oder Bässe verstärken. Bei verschiedenen Musikgenres profitierst du ebenfalls von diesem Feature und kannst den Sound nach deinen Vorlieben einstellen. Ein 14,2 mm großer Treiber soll dabei für einen starken Sound mit geringer Verzerrung sorgen.

Aber klar ist auch: Du solltest hier keine Soundqualität wie bei teuren Sony-Stöpseln erwarten. Für Musik und Podcast während der täglichen Bahnfahrt reicht die verbaute Technik aber allemal. Dank eines integrierten Zweifachmikrofons und Windunterdrückung bist du zudem beim Telefonieren immer gut zu verstehen. Die Kopfhörer sind außerdem nach IPX4 gegen Wasser geschützt und trotzen jedem Wetter, oder eignen sich für schweißtreibende Workouts.

Die Redmi Buds 6 Active erfreuen sich wohl nicht zuletzt wegen des Preises ziemlicher Beliebtheit. Bei Amazon gingen sie im vergangenen Monat über 2.000 Mal über die Ladentheke. Dabei haben sie schon 6.475 Rezensionen und eine Gesamtbewertung von 4,3 Sternen gesammelt. Käuferinnen und Käufer loben vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis der Kopfhörer. Obendrein cool: Zum Kauf schenkt Xiaomi allen neuen Nutzerinnen und Nutzern ein dreimonatiges Spotify-Premiumabo dazu. Das ist besonders krass, da bereits ein einzelner Monat Spotify Premium rund 13 Euro kostet. Um dir das Gratis-Abo zu sichern, musst du deine neuen Xiaomi-Kopfhörer nach dem Kauf auf dieser Aktionsseite registrieren.

Wer auf der Suche nach In-Ear-Kopfhörern mit einer soliden Leistung für den Alltag ist, scheint hier richtig zu sein. Dank des aktuellen Angebotspreises von nur 12,99 Euro kann sich der Kauf also wirklich lohnen.

