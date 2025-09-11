ALDI verkauft Reiniger über die Hälfte billiger: Darum sollte ihn jeder Hausbesitzer kennen

Das Wetter spielt – zumindest hier in Brühl, wo sich unser inside digital Büro befindet – zuletzt echt verrückt. Nach sonnigen Tagen folgte zuletzt ein echtes Unwetter, doch in wenigen Tagen soll es laut Wetterberichten schon wieder schön werden. Das bringt unter anderem ein Problem mit sich: verschmutzte Gartenmöbel und Fahrzeuge. Und genau hier hilft das neue ALDI-Angebot.

Mit 56 Prozent Rabatt: 20V Mitteldruckreiniger von Yard Force

ALDI verkauft in seinem Onlineshop jetzt nämlich einen Yard Force 20V Mitteldruckreiniger für nur 34,99 Euro. Dies entspricht satten 56 Prozent Rabatt auf den UVP.

Doch wie genau hilft ein solcher Mitteldruckreiniger? Das kabellose Gerät arbeitet mit bis zu 22 bar Druck und kann so zur Reinigung von Gartenmöbeln, Böden oder deinem Pkw genutzt werden. Hierfür verbindest du den Reiniger einfach über den 6 Meter langen Schlauch mit einem geeigneten Wasseranschluss und schon kannst du loslegen. Dank der 5-in-1-Düse und zwei möglichen Druckeinstellungen bestimmst du dabei selbst, mit wie viel Druck du reinigen möchtest. Gartenmöbel und das Auto reinigst du beispielsweise etwas sanfter, während du Schmutz von Böden mit voller Power entfernst.

So sieht der Mitteldruckreiniger aus

Da das Gerät – mit Ausnahme des selbstverständlich nötigen Schlauchs – kabellos betrieben wird, bist du im Einsatz ziemlich flexibel. Dabei hilft auch das verhältnismäßig geringe Gewicht von nur 1,8 kg. Der passende Akku samt Ladegerät ist im Preis von 34,99 Euro inklusive.

Auch ein Mähroboter ist bei ALDI im Angebot

Neben dem 35-Euro-Reiniger verkauft ALDI in seinem Onlineshop derzeit übrigens auch einen Mähroboter von Yard Force günstiger. Der MB 400 kostet statt fast 300 jetzt nur noch 259 Euro. Der Roboter ist für eine Gartenfläche von max. 400 m2 geeignet und arbeitet mit einer Schnittbreite von ca. 16 cm sowie einer Schnitthöhe von ca. 2–5,5 cm. Er kann per App bedient werden und meistert Steigungen von maximal 30 Prozent. Verschiedene Sensoren sorgen zudem für die nötige Sicherheit.

Zugegebenermaßen handelt es sich hierbei nicht um ein Top-Modell – ALDI selbst verweist in den Produktbildern auf das Testurteil „Befriedigend“ der Stiftung Warentest. Wer aber einfach nur einen preiswerten Mähroboter sucht, kann sich das Gerät mal genauer ansehen.

ALDI Räumungsverkauf: Diese Angebote solltest du außerdem kennen

Die beiden Angebote sind Teil des Räumungsverkaufs von ALDI. Falls du es noch nicht mitbekommen hast: Der Discounter schließt Ende September seinen Onlineshop und haut daher quasi sein ganzes Sortiment raus. Wir haben uns in den vergangenen Wochen immer mal wieder durch den ALDI ONLINESHOP geklickt. All unsere Deal-Empfehlungen findest du hier: