Amazon verkauft unscheinbares 16-Euro-Produkt, das dich vor Unfällen bewahren kann

Die Rede ist von einem Nachtlicht. Klar – du könntest natürlich auch das Deckenlicht anmachen, aber bequemer ist es doch, wenn das Licht automatisch an- und auch wieder ausgeht. Vor allem für Haushalte mit Kindern, älteren Menschen oder Haustieren sind Nachtlichter, wie sie Amazon anbietet, eine gute Wahl. Beim Versandriesen bekommst du einen Doppelpack der Marke AUVON zum Sparpreis – mehr Infos kommen jetzt.

Nur 16 Euro bei Amazon: Das bieten die Nachtlichter

Die Lichter steckst du ganz einfach in eine Steckdose im Flur, Treppenhaus oder wo immer du sie brauchst. Sie verfügen über verschiedene Modi, in denen sie Bewegungen in einem Bereich von drei bis fünf Metern erkennen und sich selbst einschalten. Nach 60 Sekunden schalten sie sich automatisch wieder aus und du musst nicht mehr aus dem Bett aufstehen, weil du das Licht vergessen hast. Im Nachtmodus aktivieren sich die Nachtlichter während der Dämmerung automatisch und schalten sich erst bei Sonnenaufgang wieder aus.

Der Sensor erkennt Bewegungen in einem 120 Grad Winkel um das Nachtlicht

In beiden Modi lassen sich die Lichter dimmen, die Einstellung behalten sie so lange bei, bis du sie aussteckst. So kannst du beispielsweise eines der Lichter im Treppenhaus besonders hell einstellen und das andere im Kinderzimmer als sanfte Hintergrundbeleuchtung anbringen.

Wie gut ist der Preis wirklich?

Amazon verkauft dir den Doppelpack der Lichter in zwei Varianten. Du hast die Wahl zwischen warmweißem und Bernstein – also einem eher orangefarbenen – Licht. Die warmweiße Version kostet aktuell statt 19,99 Euro nur 15,99 Euro, allerdings nur für Prime-Mitglieder. Alle anderen zahlen 17,99 Euro. Mit dem Code GHRG8BKJ sparst du aber in jedem Fall zusätzlich weitere fünf Prozent, sodass der Preis noch weiter in den Keller rauscht. Die Lichter in der Farbe Bernstein kosten 18,99 Euro für Prime-Abonnenten (21,99 Euro Normalpreis).

Laut eigener Angaben sind die Nachtlichter im letzten Monat über 6.000 Mal verkauft worden, wodurch sie sich das Badge „Amazons Tipp“ verdient haben. Für nur knapp 16 Euro kannst du hier getrost zuschlagen, der Preis ist wirklich überschaubar und praktisch sind die Lichter allemal.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!