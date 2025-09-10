Amazon Highlights vom Mittwoch (10.09.) : Jetzt starke Angebote entdecken

Retro-Feeling trifft auf moderne Schnäppchen: Die Amazon Deals des Tages am heutigen Mittwoch (10.09.) haben für jeden Geschmack etwas zu bieten. Neben einem stilvollen Plattenspieler für echte Vinyl-Fans bekommst du auch eine smarte Tischlampe, die für das perfekte Ambiente sorgt – und weitere spannende Schnäppchen warten ebenfalls darauf, entdeckt zu werden.

Die besten Amazon-Deals am Mittwoch

Für Retro-Feeling in deinem Zuhause: Dieser Plattenspieler ist von 209,99 Euro auf 178,49 Euro reduziert. „Amazons Tipp“ funktioniert auch per Bluetooth oder AUX-Kabel. Er hat eine maximale Geschwindigkeit von 45 RPM und verfügt über integrierte Lautsprecher. Das Design aus Metall und Holz lässt ihn sehr elegant wirken. Hier geht’s zum Angebot.

Diese smarte Tischlampe von Govee erstrahlt in 16 Millionen verschiedenen Farben. Wenn du es nicht so bunt magst, kannst du auch nur die Lichttemperatur ändern. Sie funktioniert auch mit einem Timer, sodass du dich morgens beispielsweise von ihrem Licht wecken lassen kannst. Statt 69,99 Euro kostet die Lampe jetzt nur noch 49,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Mit dieser Reinigungsknete kannst du deine Kopfhörer oder Ladebuchsen ordentlich reinigen. Neben der Knete, die Schmutz und Dreck einfach aufnimmt, befindet sich auch noch ein Werkzeug im Paket, welches Staub problemlos aus den Ladebuchsen entfernt. Für das Set zahlst du bei Amazon jetzt nur 12,55 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Und für alle, die regelmäßig im Homeoffice arbeiten, kommt dieser Bürostuhl wie gerufen. Er verfügt über verstellbare Armlehnen und eine Lordosenstütze. Du kannst ihn optimal an deinen Rücken anpassen und so stundenlang bequem sitzen. Er ist aktuell von 63,99 Euro auf 50,54 Euro reduziert. Hier geht’s zum Angebot.

