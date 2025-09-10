Smarte Funktionen, eine hohe Saugleistung sowie eine Bürste gegen Haarverwicklungen bekommst du nicht nur von Dyson. Auch andere Hersteller bieten diese Features – jedoch mit einem deutlich besseren Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SmartAI V5 Akku-Staubsauger kostet beispielsweise gerade unter 170 Euro bei Amazon und hat für das Geld sogar eine längere Laufzeit als Dysons Spitzenmodell „gen5detect“ zu bieten. Er kostet aber weniger als ein Fünftel. Wir schauen ihn uns genauer an.

SmartAI V5: Das macht den Akkusauger besonders

Bereits optisch steht der SmartAI V5 Akku-Staubsauger Dyson in nichts nach. Die Mischung aus Anthrazit und Türkis gibt dem Akkusauger einen modernen wie frischen Look und dürfte dem einen oder anderen sogar besser gefallen, als die Dyson-typischen Farben. Aber auch im Inneren hat der kabellose Staubsauger einiges zu bieten. Er ist unter anderem mit einem 600-W-Motor ausgestattet, der bis zu 55 kPa Saugkraft liefert. Dadurch solltest du selbst festsitzenden Staub aus Teppichen gut entfernen können.

Besonders stark ist der Akkusauger aber mit Hinblick auf die Akkulaufzeit. Denn hier gibt der Hersteller bis zu 80 Minuten Reinigung am Stück an. Das schafft sonst fast kein anderer Akkusauger auf dem Markt – nicht einmal Dyson. Dadurch musst du dich beim Hausputz nicht stressen, sondern kannst ganz in Ruhe das komplette Haus samt Möbeln in einem Rutsch entstauben. Allerdings gilt die Laufzeit nur im Eco-Modus. Im Auto-Modus soll die Laufzeit je nach Verschmutzung zwischen 22 und 80 Minuten liegen. Apropos Auto-Modus: Hierbei erkennt der Akkusauger, wie stark die jeweilige Verschmutzung gerade ist, und passt die Saugkraft automatisch an. So stellt er sicher, dass kein Staubkorn übrig bleibt und du dir während der Reinigung um nichts Gedanken machen musst.

Keine Allergien und Verhedderungen durch Haare mehr

Dazu verfügt der Sauger über eine spezielle Bürste, die dafür sorgt, dass sich keine Haare darin verheddern sollen. Dadurch bleibt die Saugleistung konstant hoch und du hast kaum Wartungsaufwand. Und damit du selbst in schlecht beleuchteten Ecken Spinnweben, Krümel und Co. entdeckst, ist an der Vorderseite der Bodenbürste ein grünes Licht verbaut, das feinsten Schmutz sichtbar macht. Darüber hinaus setzt SmartAi auf ein 6-stufiges Filtersystem, das bis zu 99,99 Prozent feinster Partikel entfernen soll. Dadurch ist der Sauger ebenso perfekt für Allergiker geeignet. Mit den mitgelieferten Aufsätzen lässt sich das Gerät aber auch als praktischer Handstaubsauger nutzen, um Regale, Sofaritzen oder den Pkw-Innenraum bequem zu reinigen.

Ebenfalls praktisch: Neben dem Sauger samt Zubehör wird auch direkt eine Wandhalterung mit Ladefunktion mitgeliefert. Hier kannst du das Gerät und die Aufsätze nach getaner Arbeit nicht nur komfortabel verstauen, der Akkusauger lädt sich auch automatisch auf, sodass er stets einsatzbereit ist.

Im befristeten Angebot hat Amazon den SmartAi V5 Akkusauger gerade um 30 Euro im Preis gesenkt. Dadurch zahlst du jetzt nur noch 169,99 Euro. Für das, was du hier bekommst, ist das ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie sich der kabellose Staubsauger im Alltag schlägt und wie langlebig er ist, lässt sich ohne einen Test jedoch nicht abschätzen. Die Bewertungen von 4,8 von 5 Sternen bei Amazon wirken aber immerhin vielversprechend.

