89 Prozent günstiger?! Amazon feiert Rekord-Rabatt bei Produkt, das jeder in der Tasche haben sollte

Vor allem, wer unterwegs immer mal wieder mit einem leeren Handy-Akku zu kämpfen hat, sollte sich dieses Angebot einmal genauer ansehen. Worum es geht? Eine kompakte Powerbank mit 20.000 mAh Kapazität. Wenn du öfters mal vergisst, dein Handy über Nacht zu laden oder es unterwegs einfach so viel nutzt, dass die Batterie schnell leer geht, ist ein solcher Zusatzakku ein essenzielles Produkt für den Rucksack oder die Handtasche. Doch ist der hohe Rabatt so gut, wie er klingt?

Das kann die Powerbank

Die Powerbank ist von einer Marke namens „LKOUY“ – davon haben wir zumindest bislang noch nichts gehört. Das muss aber per se nicht heißen, dass das Produkt schlecht ist. Über 4.000 Käufe im vergangenen Monat sowie eine top Bewertung von 4,8 von 5 Sternen scheinen erstmal nicht verkehrt zu sein. Bei aller berechtigten Skepsis vor zu vielen zu guten Bewertungen.

Denn die harten Daten und Fakten lesen sich gar nicht schlecht: Die Powerbank an sich ist nur 10,65 × 6,95 × 1,6 cm groß und passt dadurch in so gut wie jeden Rucksack oder in die Jackentasche. Dazu ist sie dank 22,5W Schnellladetechnologie fix bereit für den Einsatz. In nur einer halben Stunde soll sie wieder zur Hälfte geladen sein. Ist die Powerbank komplett aufgeladen, lässt sich ein Smartphone je nach Kapazität bis zu vier bis fünfmal damit aufladen. Außerdem verfügt die Powerbank über einen USB– und zwei Typ-C-Anschlüsse. Somit lassen sich zum Beispiel gleichzeitig Smartphone, Tablet und Kopfhörer laden oder das Handy von dir und deinem Partner beziehungsweise deiner Partnerin parallel aufladen. Dazu ist die Powerbank vor Überspannung, Tiefentladung und Co. geschützt. Ein LED-Display zeigt dir den Akkustand an.

Der hohe Rabatt für die Powerbank bei Amazon hat uns stutzig gemacht

Powerbank im Wert von fast 200 Euro? Der Preis im Check

Soweit so gut. Kommen wir nun zum Preis. Amazon gibt einen „Statt-Preis“ von 199,99 Euro an. Für eine Powerbank ist solch ein hoher Preis aber sehr fraglich, da die meisten Modelle zwischen rund 20 und 40 Euro liegen. Das hier angebotene Modell bietet nichts, was solch einen hohen Preis gerechtfertigt. Daher ist auch der Rabatt von 89 Prozent nicht realistisch und scheint mehr ein Marketingtrick zu sein. Rein von den technischen Merkmalen und den Rezensionen klingt die Powerbank aber durchaus interessant für einen Preis von aktuell 22,99 Euro.

3 Euro mehr: Marken-Alternative ohne sonderbare Verkaufstricks

Allerdings gibt es auch viele andere Powerbanks in dieser Preisklasse – auch von bekannteren Herstellern. Diese Anker Powerbank mit 20.000 mAh Kapazität und 20W Schnellladetechnologie sowie ebenfalls drei USB-Anschlüssen fürs parallele Aufladen von mehreren Geräten kostet bei Amazon beispielsweise 25,99 Euro. Hier ist aber ein weitaus realistischerer UVP von 29,99 Euro angegeben, weshalb der Rabatt von 13 Prozent auch deutlich weniger spektakulär klingt. Du bekommst hier aber ein Markenprodukt, das keine komischen Marketingtricks nutzt und mit über 13.000 Bewertungen eine ebenfalls Top-Bewertung von 4,4 von 5 Sternen gesammelt hat. Wir raten daher definitiv zur Powerbank von Anker, einer Marke, die sich auch in diversen Tests von uns bereits bewährt hat.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!